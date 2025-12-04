Oglinda lumii digitale în 2025. Care sunt cele mai citite articole pe Wikipedia

Lista celor mai citite articole de pe Wikipedia în 2025 oferă o imagine directă asupra subiectelor care au generat atenția publicului anul acesta. Datele arată că evenimentele violente și tragice generează reacții imediate la nivel global, cazul lui Charlie Kirk fiind exemplul cel mai puternic: moartea sa a declanșat un val uriaș de căutări, multe din afara Statelor Unite. Politica americană ocupă, la rândul ei, o parte importantă a topului, confirmând influența pe care o are asupra agendei internaționale.

Wikipedia nu a fost, în mod paradoxal, proiectată să devină ce este astăzi. În anul 2000, antreprenorul Jimmy Wales și filosoful Larry Sanger lansau Nupedia: o încercare de enciclopedie online scrisă exclusiv de experți, trecând printr-un proces editorial rigid, academic. Planul era măreț. Realitatea—mult mai puțin. Într-un an, Nupedia abia reușea să producă în jur de 20 de articole. Lentoarea procesului amenința să îngroape proiectul înainte de a se naște cu adevărat.

Atunci a apărut ideea care a schimbat totul: folosirea unei tehnologii numite „wiki”, care permitea ca oricine să editeze, instant, orice pagină. Inițial gândit ca un spațiu auxiliar de lucru, acest experiment a devenit rapid un site separat — Wikipedia — lansat pe 15 ianuarie 2001. Numele, o combinație între „wiki” și „encyclopedia”, avea să intre în istorie.

Ce nu anticipase nimeni era explozia de energie colectivă care a urmat. În doar câteva luni, Wikipedia avea mai multe articole decât Nupedia reușise în întregul ei ciclu. Comunitatea globală s-a auto-organizat spontan, iar proiectul a crescut cu o viteză care sfida orice logică tradițională editorială. În 2003, Nupedia a dispărut oficial, în timp ce Wikipedia devenea un organism viu, fluid, dinamic — exact opusul enciclopediei controlate, experte și lente imaginate inițial.

Astfel a apărut ceea ce este astăzi cea mai mare colecție colaborativă de informații din istorie: peste 62 de milioane de articole, în peste 330 de limbi, citite de miliarde de ori. Și, extrem de important: fără reclame, fără paywall, fără privilegii. Doar voluntari și curiozitate.

Iar acest ADN haotic, democratic și extrem de reactiv explică perfect topul anului 2025.

În fruntea listei celor mai citite articole de pe Wikipedia în limba engleză se află povestea lui Charlie Kirk, activist conservator american, împușcat în septembrie în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley. Moartea sa, survenită la spital, a provocat o undă globală de șoc: articolul său a fost vizualizat de aproape 45 de milioane de ori. Ce surprinde cel mai mult este proporția uriașă din afara SUA: peste 40% dintre accesări au venit din alte țări.

Pe locul al doilea se află pagina „Decese în 2025”, cu 42,5 milioane de accesări. Nu este o surpriză pentru că lista anuală a persoanelor celebre decedate este una dintre cele mai urmărite pagini în fiecare an. Anul trecut, echivalentul pentru 2024 a ocupat chiar primul loc în top.

Această pagină este un fel de arhivă continuă a lumii publice — un registru prin care oamenii verifică dacă o anumită personalitate a murit, când, în ce context și cu ce impact. Este, de asemenea, o pagină care se actualizează constant și care generează accesări pe tot parcursul anului.

Pe poziția a treia se află Ed Gein, criminalul în serie care a inspirat unele dintre cele mai sumbre personaje din cultura pop americană. Motivul revenirii în prim-plan? Prezentarea sa în sezonul al treilea al serialului Monster de pe Netflix. Rezultatul: 31,2 milioane de vizualizări.

Topul continuă cu trei nume care definesc discursul public al ultimilor ani:

Donald Trump – 25,1 milioane

Papa Leon al XIV-lea – 22,1 milioane

Elon Musk – 20,2 milioane

Trump rămâne, pentru al optulea an consecutiv, printre cele mai accesate personalități. Papa Leon al XIV-lea, primul papă născut la Chicago, aduce o notă de interes religios global, iar Elon Musk rămâne în centrul atenției datorită proiectelor sale tehnologice și a controverselor permanente.

Interesant este rise-ul lui Zohran Mamdani, aflat în campanie pentru primăria New Yorkului, cu peste 20,1 milioane de vizualizări, chiar sub Musk. Politica americană nu doar că domină discursul global, ci modelează și comportamentul de căutare la nivel planetar.

Topul estetic al anului 2025 arată clar două direcții dominante: filmele și serialele mari, respectiv poveștile de tip „true crime”. Producțiile și staturile următoare au fost cele mai căutate în 2025:

Păcătoșii – 18,2 milioane

Superman (2025) – 17 milioane

Thunderbolts* – 12,9 milioane

Weapons (2025) – 11,8 milioane

The Fantastic Four: First Steps – 10,8 milioane

și vedetele:

Ozzy Osbourne – 17,8 milioane

MrBeast – 11,5 milioane

Cristiano Ronaldo – 10,8 milioane

Un exemplu spectaculos: filmul Deadpool & Wolverine, care a acumulat peste 28 de milioane de vizualizări doar datorită avalanșei de promovare și hype mediatic. În același registru, o serie documentară Netflix a reactivat interesul pentru frații Menendez, condamnați pentru uciderea părinților lor, demonstrând încă o dată că fenomenul „true crime” rămâne un magnet informațional.

Subiectele atemporale au rămas la mare căutare și în 2025. Acestea rămân în top an după an, indiferent de context. Sunt acele subiecte considerate „coloana vertebrală” a cunoașterii globale. În topul acestui an cele mai căutate au fost paginile despre: Al Doilea Război Mondial, Statele Unite și lista președinților SUA, conform The Guardian.