Oficialii de la Baku lovesc în rețeaua rusă. Doi agenți FSB, reținuți

Autoritățile din Azerbaidjan au anunțat reținerea a doi ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care activau sub acoperire în agenția de presă Sputnik Azerbaijan, filială a trustului media rus de stat „Rossiya Segodnya”.

Potrivit agenției de știri azere APA, citată de Pravda, operațiunea a fost desfășurată în dimineața zilei de 30 iunie de către forțele de ordine din Baku. Acțiunea vizează biroul local al Sputnik Azerbaijan, iar în urma intervenției, cei doi agenți ruși au fost identificați și arestați.

Contextul acestei intervenții este tensionat, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale dintre Baku și Moscova. Încă din luna februarie, guvernul azer a decis suspendarea activității Sputnik Azerbaijan.

Măsura a fost justificată de dorința de a asigura un echilibru între prezența media a Azerbaidjanului în Rusia și cea a presei ruse în Azerbaidjan.

Autoritățile azere au cerut ca numărul angajaților Sputnik în Baku să nu depășească numărul corespondenților agenției azere de stat AZERTAC prezenți în Federația Rusă.

Cu toate acestea, conducerea redacției Sputnik Azerbaijan nu a respectat restricțiile impuse și și-a continuat activitatea, ignorând decizia oficială de suspendare.

Following a raid earlier today in Yekaterinburg, Russia, in which OMON Units with the Rosgvardiya reportedly killed, injured, and arrested a number of Azerbaijanis. Police in Azerbaijan have now raided offices and studios operated by the Russian state-owned news agency, Sputnik,… pic.twitter.com/RWuPDytSia

— OSINTdefender (@sentdefender) June 30, 2025