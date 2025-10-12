Oficiali din Qatar, morţi într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh, unde va avea loc summitul de pace

Trei angajați ai Amiri Diwan, principala organizație guvernamentală din Qatar, și-au pierdut viața într-un accident de mașină în apropiere de stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, la Marea Roșie, a anunțat, duminică, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters. Alți doi angajați au fost răniți și primesc îngrijiri medicale la spitalul local.

Ambasada a precizat că trupurile celor decedați și răniții vor fi repatriați la Doha în cursul zilei de duminică.

Potrivit surselor din domeniul securității citate de Reuters, mașina în care se aflau diplomați din Qatar s-a răsturnat pe un drum în curbă, la aproximativ 50 de kilometri de orașul Sharm el-Sheikh. Accidentul survine la câteva zile după ce oficiali din Qatar, Turcia și Egipt au participat la negocieri indirecte care au dus la primul acord dintre Israel și Hamas în cadrul planului președintelui american Donald Trump, destinat încheierii conflictului din Gaza.

Orașul Sharm el-Sheikh urmează să găzduiască luni un summit global pentru definitivarea acestui acord.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că va călători în Israel și apoi în Egipt pentru a urmări punerea în aplicare a acordului privind eliberarea ostaticilor și retragerea trupelor, convenit cu Hamas la mijlocul săptămânii, conform informațiilor furnizate de agenția EFE.

„Voi merge în Israel... Voi vorbi în fața Knessetului și apoi voi merge și în Egipt”, a afirmat Trump, fără a oferi detalii privind itinerariul exact. El a menționat că eliberarea ostaticilor va începe luni, unul dintre punctele esențiale ale negocierilor dintre Israel și Hamas.

Potrivit publicației Axios, în Egipt va avea loc un summit privind Gaza, la care vor participa lideri din lumea arabă și din câteva țări europene. Scopul întâlnirii este de a superviza reconstrucția Gazei, de a coordona ajutorul internațional și de a crea mecanisme de monitorizare pentru a asigura respectarea angajamentelor de încetare a focului, consolidând rolul Statelor Unite ca mediator în regiune.

În urma negocierilor mediate parțial de SUA, Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a planului de pace. Armistițiul a intrat în vigoare vineri la prânz (09:00 GMT). Acordul prevede eliberarea tuturor ostaticilor și retragerea soldaților israelieni pe o linie convenită în Gaza.

Israelul urmează să elibereze aproximativ 250 de palestinieni care execută pedepse pe viață și alți aproximativ 1.700 de deținuți reținuți după atacurile Hamas de acum doi ani, care au declanșat conflictul.

Președintele Knessetului, Amir Ohana, a invitat oficial președintele Trump să susțină un discurs în fața parlamentului israelian, declarând că Israelul îl consideră pe Trump „cel mai mare prieten și aliat al poporului evreu din istoria modernă”.