Cea mai mare ofertă de locuri de muncă. Criza de pe piața muncii i-a făcut pe angajatori să publice salariile

În București, la Sala Palatului, are loc, timp de două zile, 5-6 aprilie, cel mai mare târg de joburi. Angajatori de top vin cu oferte pentru toată lumea, dar în special în domeniile IT, vânzări și contabilitate pentru profesioniști, middle-level sau studenți.





De asemenea, în cadrul Tîrgului vor fi zeci de SkillShop-uri și Conferinte. Pasionații de IT au posibilitatea de a participa la a 10-a editie TechTalks București.

Organizatorii spun că marele atu al Târgului este interacțiunea directă cu angajatorii deoarece discuțiile de la stand sunt mai relaxate și prietenoase și ambele părți economisesc timpul consumat la un interviu.

Deoarece se confruntă cu un deficit de personal, angajatorii au publicat și ofertele salariale: de la 400 de de euro net pe lună pentru tinerii fără experiență la 1500 de euro, chiar 2000 de euro net pe lună.

„Programul flexibil și provocările din domeniu îi fac pe tineri să caute joburi în Social-Media. „ În special tinerii gasesc atractive aceste oportunitati de cariera din mai multe motive. Unul dintre ele ar fi ca sunt job-uri cool, care iti ofera un anumit statut si care sunt controlate de instrumente ale noilor tehnologii. Ceea ce ne duce la al doilea motiv si anume inclinatia Generatie Y (persoanele nascute dupa 1990) catre tot ceea ce inseamna tehnologie, gadgeturi, aplicatii, platforme sau retele sociale. Un alt motiv relevant ar fi posibilitatea stabilirii unui program flexibil, care sa permita si lucrul de acasa, de pe propriul laptop/tableta conectate la internet”, se precizează pe pagina hipo.ro, organizator al evenimentului. Potrivit specialiștilor, o cautare pe principalele portaluri de job-uri dupa cuvantul cheie “Social Media” a adus peste 400 de rezultate, numar care este in crestere. Asta, deoarece toate companiile, mari sau mici, din domenii diverse, se muta in mediul online si au nevoie de oameni care sa-i ajute sa comunice prin toate instrumentele si retelele sociale. Mai mult, trebuie luat in cosiderare faptul ca numeroase job-uri din alte departamente includ atributii specifice Social Media.

