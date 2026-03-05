Octavian Hoandră: Lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi și dezamăgiri și duce la violență

Unul dintre subiectele discutate, azi, la podcastul lui Robert Turcescu, difuzat pe evz.ro, a fost lipsa de încredere din societate. Alături de moderator au fost invitați Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni.

„Ar fi bine dacă ar exista mai multă încredere, dar nu mai există deloc. S-a terminat. E ceva ce s-a surpat probabil. Nu știu dacă pentru totdeauna, dar în orice caz punțile sunt arse din punctul ăsta de vedere”, a fost introducerea făcută de Robert Turcescu.

Octavian Hoandră a remarcată că orice societate este grav marcată de probleme, iar la baza acestora stă lipsa de încredere a oamenilor. Suspiciunea născută îmbracă diverse forme, care se manifestă negativ.

„Tema este extrem de actuală pentru că ceea ce văd eu împrejur, sigur, în lumea lui Hristos când venea să propovăduiască, oamenii aveau încredere unii în alții șii în învățători. În situația noastră de astăzi, exact lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi. și dezamăgiri și duce la violență.

Eu, poate o să vă povestesc, așa mi-am propus, joia viitoare, băi, frate, când pierzi încrederea unui om. Ce îți mai rămâne? Te enervezi atât de tare și vrei să-i faci rău. Și uite cum, lipsa încrederii degenerează în rău. Deci este una dintre temele care mă preocupă și poate am să și scriu ceva. Și o propun ca temă săptămâna viitoare. Chestii care am Văzut-o pe pielea mea”, a spus Octavian Hoandră.

Robert Turcescu a făcut referire la lipsa de încredere în conducători. Care generează angoase. „Să am încredere în Bolojan? Sau să am încredere în Donald Trump? Sau să am încredere în Putin? Sau să am încredere în Bibi Netanyahu? Cum pot să am eu încredere? În momentul de față. Și atunci, vorba ta, știi, când n-ai încredere în ăia care decid până la urmă soarta lumii și a vieții noastre, cum putem să spunem că trăim? Suntem ca niște animale speriate. Că dacă n-ai încredere, automat, neîncrederea generează spaime”.

Totul se năruie atunci când încrederea e pierdută, pentru că nu mai există un fundament în relațiile interumane, a mai afirmat Octavian Hoandră. „Când ai încredere într-un om, poți să îți propui să-l ajuți, să-i faci chestia. Bă, cât ți-ai pierdut încrederea în el, îți dispare orice urmă de construcție, orice legătură. Se poate pierde în 5 minute”.