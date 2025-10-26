Obiceiurile nesănătoase care îmbătrânesc corpul înainte de 36 de ani

Un nou studiu publicat în Annals of Medicine a constatat că obiceiurile proaste precum fumatul, consumul excesiv de alcool și lipsa de exerciții fizice sunt asociate cu scăderea stării de sănătate a persoanelor de până la 36 de ani. Impactul este și mai mare atunci când aceste comportamente nesănătoase persistă pe termen lung, potrivit experților care au urmărit sănătatea mentală și fizică a sute de persoane timp de peste 30 de ani.

Cercetările anterioare au urmărit, de regulă, persoane de vârstă mijlocie, timp de aproximativ două decenii. De această dată, o echipă de cercetători din Finlanda a ales să observe efectele obiceiurilor nesănătoase încă din tinerețe, pentru a înțelege cum influențează acestea sănătatea mintală și fizică pe termen lung.

Echipa a folosit un studiu longitudinal de durată, în care sute de copii născuți în orașul finlandez Jyväskylä în 1959 au fost monitorizați din copilărie până la vârsta de 60 de ani. Starea de sănătate a participanților a fost evaluată la vârsta de 27 de ani (326 de persoane), apoi la 36, 42, 50 și 61 de ani (206 persoane), prin sondaje și analize medicale.

Rezultatele au arătat că persoanele care cumulau toate cele trei obiceiuri nocive — fumatul, consumul excesiv de alcool și lipsa exercițiilor fizice — aveau o sănătate mentală și fizică semnificativ mai precară decât cele care nu prezentau aceste comportamente riscante.

Simptomele depresive au crescut în medie cu 0,1 puncte, scorul de risc metabolic cu 0,53 puncte, bunăstarea psihologică a scăzut cu 0,1 puncte, iar sănătatea autoevaluată cu 0,45 puncte.

Lipsa de mișcare s-a corelat în special cu deteriorarea sănătății fizice, fumatul a fost legat mai ales de tulburări mintale, iar consumul ridicat de alcool a afectat ambele planuri — fizic și psihic. Efectele au fost observabile deja înainte ca participanții să împlinească 30 de ani.

Autorii studiului recunosc și o serie de limitări. Toate cele trei obiceiuri au fost tratate ca fiind la fel de dăunătoare, fără o diferențiere a impactului fiecăruia asupra sănătății. De asemenea, cercetarea s-a concentrat doar pe aceste comportamente, fără a analiza influența dietei, a stresului sau a altor factori de stil de viață.

Cercetătorii subliniază că viitoarele studii ar trebui să includă și aceste variabile, pentru a contura o imagine completă asupra modului în care stilul de viață influențează sănătatea încă din tinerețe.