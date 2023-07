Obiceiul bacșișului. Țările în care este considerat o jignire

În România, bacșișul pe care clienții îl lasă este de 10% sau mai mult, dar în alte țări este considerat o adevărată jignire la adresa chelnerilor. În unele țări europene, precum Franța, Germania, Spania, Cehia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Marea Britanie restaurantele, în general, adaugă taxa de servicii pe nota de plată. Cu toate astea, există și clienți care nu lasă nimic, mai ales dacă nu au fost mulțumiți de servicii.

În Peninsula Scandinavă și Islanda nu se lasă bacșiș. Aici, o ieșire la restaurant este foarte scumpă. În Marea Britanie, clienții pot să-i cinstească pe chelneri cu o băutură. În Belgia, restaurantele adaugă un bacșiș de 10-15%. Grecii cer un bacșiș între 10-15% la restaurante. În Spania este de circa 5%.

În Ungaria, clienții lasă un bacșiș între 8-15%. În Polonia nu există o cutumă, dar chelnerii se așteaptă să lași ceva în plus. În Chile este bine să lași 15-20%. Dacă restaurantul a introdus în nota de plată 10% pentru servicii, atunci poți lăsa oricât în plus (peste acel procent). În Taiwan, Singapore, Myanmar, Thailanda, Indonezia, China și Malaezia nu se oferă bacșiș. Dacă cineva vrea să o facă este liber, dar angajații nu au dreptul de a cere bani în plus. Este suficient ca turiștii să mulțumească pentru servicii.

Țările în care bacșișul este o jignire

În India, Filipine și Vietnam ar trebui să verificați nota de plată înainte, pentru că este posibil să fie inclus bacșișul. Dacă nu e, se recomandă 10% (în zonele turistice). În Japonia și Coreea de Sud, bacșișul este considerat o jignire, iar chelnerii sunt obligați să-l refuze. În Japonia, dacă decizi să o faci ești considerat nepoliticos.

În SUA se obișnuiește să se adauge 20-25% la o notă de plată. În Egipt există conceptul de baksheesh, ce înseamnă pomană caritabilă. Egiptenii se așteaptă ca turiștii să le lase bani în plus pentru toate serviciile.