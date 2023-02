Oana Zăvoranu, probleme pe toate planurile. Își vinde și bunurile din cauza datoriilor

După ce soțul ei a fost surprinsă cu o altă femeie și după ce s-a aflat că are o mulțime de datorii, Oana Zăvoranu și-a scos casa la licitație. Vedeta a decis să își ierte partenerul, dar nu a scăpat și de problema cu banii.

Acum, apartamentul cu 3 camere pe care îl deține Oana Zăvoranu va fi scos la licitație din cauza unei datorii pe care ar avea-o. Suma pe care trebuie s-o achite ar fi de 5.200 de euro și respectiv 6.046,86 de lei cheltuieli de judecată. Licitația urmează să fie organizată de biroul executorului judecătoresc la jumătatea lunii februarie, potrivit informațiilor oferite de Spynews.

Prețul de pornire la licitație va fi de 700.000 de euro. În ultima perioadă s-a zvonit că Alex Ashraf o înșală, că ar fi pierdut mașina și că este executată silit. Cu toate astea, Oana Zăvoranu le-a transmis fanilor că totul este sub control.

Oana Zăvoranu, înșelată de soțul ei

Chiar dacă Alex Ashraf a înșelat-o, Oana Zăvoranu a decis să-l ierte, dar nu înainte să discute cu amanta soțului ei. Vedeta i-a spus să-i lase bărbatul în pace și să nu mai discute cu oameni căsătoriți. Ea a declarat că nu poate să închidă gura nimănui.

„Nu pot închide gura lumii, care trăiește viața mea mai mult decât pe a ei. Dar pot alege să trăiesc fix așa cum vreau și în continuare să mă bag în pat cu cine simte sufletul și inima mea, fără să mă prostituez la propriu și la figurat. Eu nu m-am prostituat în viața mea. Asta face diferența. Știu eu mai bine ce fac și ce am în cap. Trăiți-vă viața în realitate, nu pe net. Oamenii știu ce zic. Trepanații, nu! Și nici nu trebuie. Mai e nevoie și de d-ăștia”, a explicat Oana Zăvoranu pe pagina de socializare. „Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.