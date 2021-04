Oana Zăvoranu a cedat nevos la România TV! Scandal imens şi vorbe grele. Video. Când a intrat în direct, păgubita a generat un conflict verbal foarte dur şi cu Christian Ciocan, fostul purtător de cuvânt al Poliţiei Române.

De asemenea, Oana Zăvoranu s-a certat şi cu Ioana Mateş, avocata medicului Bogdan Ioan Furtună. Ea a spus că ar fi pierdut câteva sute de mii de euro din cauza celui care a fost director medical la Spitalul Colentina.

Bogdan Ioan Furtună a fost administratorul centrului medical One Life SRL până în 2019, iar Oana Zăvoranu susţine că a profitat de această funcţie pentru a sustrage sume mari: „S-a întâmplat totul la sfârşitul anului 2016, fiindu-mi prezentat ca fiind un medic serios, dintr-o familie de medici.

Nimic din CV şi aparenţe nu dădea de bănuit. Dispuneam de bani cash şi a început individul să-mi ceară diverse sume de bani la ceas de noapte, pentru a cumpăra diverse aparate pentru clinică.

Când nu am găsit niciun aparat medical în clinica noastră, atunci am descoperit că e ceva putred. Soţul meu a găsit în 2018 nişte facturi falsificate, pe nişte aparate-fantomă.

Avocaţii la care am apelat au înregistrări video şi audio cu momentele în care doctoraşul Furtună se milogeşte la mine. Acest individ este un şmecher, un profitor şi un escroc. Pe unde a fost, a fost dat afară, pentru că a ciordit, pe româneşte”, a declarat celebra brunetă din showbizul românesc.

Avocata lui Furtună respinge acuzaţiile

Ioana Mateş a negat acuzaţiile aduse clientului său: „Din păcate, doamna Zăvoranu este într-o mare eroare. Clientul meu nu a avut disponibilitea şi nici dreptul pentru a administra acea clinică. Aşa-zisele acuze nu au fost decât ameninţări, aduse de către Oana Zăvoranu.”

Redăm dialogul dintre Oana Zăvoranu, Christian Ciocan şi Ioana Mateş:

Christian Ciocan: Cum aţi făcut 800.000 de euro? Care este secretul succesului?

Oana Zăvoranu: I-am primit cadou, care-i problema? N-am ce să discut cu tine…

Christian Ciocan: Oana, Oana, peste mine n-ai cum să vorbeşti… Oana, te rog, spune-ne secretul succesului.

Îl f–e pe el grija de unde am eu bani…

Oana Zăvoranu: Vă rog nu mă mai băgaţi cu din ăştia în emisiune. Îl f–e pe el grija de unde am eu bani…

Ioana Mateş: Aşa-zisele tentative de mediere nu au fost decât ameninţări la adresa clientului meu.

Oana Zăvoranu: Deci, eu, împreună cu soţul meu, am descoperit că acest Bogdan Ioan Furtună este un hoţ. După ce i s-a adus la cunoştinţă situaţia, a dorit să i se lase la dispoziţie o zi sau două pentru a repara situaţia.

După trei zile a venit cu o sumă la înaintare pentru a-l absolvi eu de această vină. Acum întreb şi eu, dacă nu era vinovat, de ce a făcut asta?

Ioana Mateş: A fost o invitaţie la sediul cabinetului de avocat, unde a venit fără apărător… Nu i s-a prezentat niciun document. Îi spun doamnei Zăvoranu că prezenţele ulterioare ale dânsului au fost făcute strict sub consilierea şi supravegherea mea.

Christian Ciocan, prieten apropiat cu Furtună?

Oana Zăvoranu: Auziţi domnule, Christian Ciocan, mi se suflă în cască că dumneavoastră şi domnul Furtună sunteţi ca fraţii. Vezi de ce nu are ursul coadă? Ai o minte de Ciocan.

Christian Ciocan: Oana, opreşte-te puţin.

Oana: E, uite că nu vreau…

Christian Ciocan: Qerida, te rog, opreşte-te.

Oana: Cine râde la urmă, râde mai bine:

Christian Ciocan: Habar n-am cine e Furtună, ăsta… Oana, mă asculţi?

Ioana Mateş: Poate domnul Christian Ciocan îi explică ce înseamnă procesual. El nu avea cum să recunoască un prejudiciu inexistent.

Vă bag eu pe judecată şi procese!

Oana Zăvoranu: Hai, doamnă, lăsaţi-o că măcăne. Vă bag eu pe judecată şi procese! Sunt acte false, sunt acte semnate de el, sunt foarte mulţi martori care au participat la numeroase scandaluri pe care le-am avut cu el în clinică…

A ajuns să spună la un moment dat că îi pare rău că m-a furat de un milion. Am înregistrarea audio. Noi mai voiam să-i şi năşim pe el şi pe soţia lui. Ce nebuni… La un moment dat l-am prins.

El mi-a spus: «Eu nu am ştiut că nu ai 65 milioane de euro, că altfel nu mă băgam să fac ce am făcut.» Actele sunt la avocat. Nu pot vorbi foarte mult despre ele, pentru că ele fac parte din arsenalul avocaţilor.

De la Spitalul Colentina, de unde a plecat distinsul doctoraş, a plecat tot din cauza unor ciordeli.

Christian Ciocan: Oana, ne dai voie să vorbim şi noi?

Despre ce vrei să vorbeşti, despre vopseaua de păr?

Oana: Eu nu ştiam că şi matale eşti în emisiune. Despre ce vrei să vorbeşti, despre vopseaua de păr?

Christian Ciocan: Eu îmi aduc aminte de Oana Zăvoranu când Corneliu Vadim Tudor spunea că e bine mobilată şi atunci m-am gândit că e o femeie cu perspectivă. Mai târziu am văzut-o prin showbiz şi am înţeles că mai are şi alte calităţi, nu doar că e bine mobilată. Oana, îţi stăm la dispoziţie. De mâine poţi să ne cauţi.

Oana: Unde să vă caut…

Christian Ciocan: Instituţiile statului român… Nu trebuie să te lamentezi la România TV.

Care e secretul succesului?

Christian Ciocan: Dar te mai întreb o dată, care e secretul succesului?

Oana Zăvoranu: Păi eu sunt dintr-o familie de oameni bogaţi, m-am născut cu linguriţă de argint.

Christian Ciocan: Eu nu sunt convins că a fost doar asta. A fost doar o intervenţie din respect pentru tine.

Oana Zăvoranu: Dar de unde ai cămaşa aia pe tine? Dacă te-aş întreba aşa, ţie ţi s-ar părea că am respect pentru tine sau discutăm o speţă importantă? Îi mai spun domnului Christian Ciocan că în timpul liber, dau în cap prin Dorobanţi şi ciordesc de prin buzunare şi prin autobuze. Mai fac şi eu un ban. Doamna avocată a amuţit.” (sursa: România TV)