Maşina jurnalistului de investigații Rocco Xavi a fost incendiată, după ce jurnalistul ar fi vorbit public despre o anumită persoană din România.

Rocco Xavi primea des ameninţări pe reţelele de socializare

În emisiunea lui Victor Ciutacu, Rocco Xavi a povestit că în ultima perioadă primea des ameninţări pe reţelele de socializare.

„Eu sunt la Roma acum. Am lăsat masina parcată la locuinta din Milano. Am vorbit despre o persoană din România la televizor şi cineva mi-a dat foc la maşină. M-au sunat carabinierii şi mi-au spus că masina a fost incendiată intentionat. Am avut noroc că nu era nimeni acolo, pentru că acum vorbeam despre o tragedie. Lângă mașina mea au mai luat foc alte 3 autoturisme. De când am terminat ultima înregistrare la Roma am început să primesc amenințări în fiecare zi. Am depus plângere”, a povestit Rocco la România Tv.

Rocco Xavi realizează investigaţii jurnalistice. El se axează în special pe legătura strânsă dintre proxeneții români și fetele racolate de aceștia pentru a fi exploatate. Jurnalistul italian a colaborat cu postul România Tv în anchetele realizate în cazul terifiantelor crime de la Caracal.

“Îți bate un vânt rece la tâmplă, dragă Românie! “

La începutul pandemiei, în martie 2020, jurnalistul a adresat un mesaj emoționant pentru români.

“Dragă Românie, îți scriu dintre neliniște și dor. Nu frica mă stăpânește, ci neputința. Am trecut prin multe noi doi, dragă Românie. Acum, la ușa ta, bate ceasul grupei de moarte. Bate sărăcia gândurilor, nedreptatea faptelor, ironia morții. Nu ai murit asuprită, nu ai pierit nici în război și nici sub cuțitul ascuțit al regimului. Nu ai să mori nici acum, nu așa!

Îți bate un vânt rece la tâmplă, dragă Românie! Pune lacătul bine, zăvorul trage-l cu forța, ușa închide, geamul la fel, și stai neclintită, dragă Românie! Lasă boarea să treacă peste coamă munților tăi, păzește cu brazii tăi sufletele noastre neștiutoare, și lasă râurile să spele lacrimile copiilor tăi. Ține-ne strâns la piept, dragă Românie, c-om trece-o amândouă și p-asta“, a fost mesajul jurnalistului Rocco Xavi, postat pe pagina sa de Facebook.