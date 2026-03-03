Oana Țoiu a cerut un armistițiu temporar în Orientul Mijlociu pentru evacuarea civililor

Oana Ţoiu, ministrul de Externe, a solicitat diplomației europene să negocieze un armistițiu temporar în Orientul Mijlociu pentru evacuarea civililor, avertizând că escaladarea conflictului poate distrage atenția și resursele de la Ucraina.

Ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, a declarat în emisiunea „On the Record” de la TVP World, Polonia, că Europa ar trebui să insiste pentru un armistițiu temporar negociat în Orientul Mijlociu. Scopul principal este de a permite evacuarea civililor și de a limita pierderile umane. Ţoiu a subliniat că orice escaladare a conflictului poate să distragă atenția și resursele de la Ucraina, amplificând riscurile pentru securitatea europeană.

Ţoiu urma să se întâlnească la Varșovia cu omologul polonez Radosław Sikorski, discuțiile urmând să fie axate pe criza din Iran. Ministrul român a descris moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei drept „un punct de cotitură”, dar a accentuat că prioritatea guvernelor europene rămâne dezamorsarea conflictului și protejarea civililor, inclusiv ajutorul oferit propriilor cetățeni pentru părăsirea regiunii.

Ţoiu a afirmat că este conștientă de criticile potrivit cărora acțiunile recente ale SUA și Israelului ar putea să nu fie pe deplin conforme cu „normele internaționale”. Totuși, a subliniat că diplomația trebuie să se concentreze pe prevenirea pierderilor suplimentare de vieți omenești și pe restabilirea unui cadru previzibil pentru securitatea regională.

Întrebată despre posibilele efecte ale conflictului asupra Rusiei, ministrul a explicat că tulburările din Iran ar putea reduce capacitatea acestuia de a sprijini Moscova, menționând că dronele de tip Shahed, utilizate împotriva Ucrainei, se bazează pe proiectare iraniană și cooperare cu Rusia. În același timp, presiunea asupra atenției și resurselor occidentale reprezintă un risc direct pentru Ucraina, oferind Europei un motiv suplimentar pentru a acționa diplomatic în vederea dezamorsării conflictului.

Ţoiu a mai subliniat că experiența Ucrainei în combaterea atacurilor cu drone și rachete poate deveni un atu practic pentru parteneri europeni și pentru statele din Golf, care se confruntă cu amenințări similare la adresa infrastructurii energetice și a centrelor urbane.

Interviul a abordat și temele mai largi de securitate europeană, după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat planuri de creștere a stocului de ogive nucleare și explorarea cooperării mai strânse cu partenerii europeni interesați de descurajare.

Ţoiu a refuzat să își exprime opinia personală cu privire la aderarea României la viitoare acorduri de partajare nucleară sau de „descurajare avansată”, afirmând că astfel de decizii țin de competența CSAT și trebuie să reflecte un consens național.