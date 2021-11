Oana Roman a ajuns la capătul puterilor. Problemele de sănătate îi fac viața un calvar

Oana Roman pare să fie călită în relația pe care o are cu internauții ce folosesc rețelele de socializare. Fiica lui Petre Roman este criticată de multe ori, usturător, din cauza postărilor. Recent, ea a avut o izbucnire, pentru că nu a mai suportat comentariile malițioase. Unii dintre urmăritori i-au reproșat faptul că ar purta peruci. Unii dintre ei au spus că Oana ar avea probleme de calviție.

Reacția pe care a avut-o Oana Roman după ultimele comentarii primite de la internauți. Ce probleme de sănătate are fiica lui Petre Roman?

Ea a afirmat că are ceva probleme de sănătate, dar nu vrea să dea detalii despre acest subiect. Și a cerut să fie respectată. Deocamdată, ea a precizat că nu vrea să se agite, pentru că se relaxează în vacanță.

„Sunt în vacanță și nu vreau să mă enervez și să mă agit. Mai mult m-am amuzat foarte tare. Mi-a trimis cineva niște postări de pe un grup făcut de niște persoane care, după părerea mea, au serioase probleme mintale și psihice, care se legau de faptul că eu nu mai am păr în cap. Da, am această problemă, dar cred că este o problemă medicală deja și nu cred că este ok să ne batem joc de oamenii care au probleme”, a spus Oana Roman.

Este în vacanță, în Cipru, împreună cu familia

Care a mai precizată că se află în Cipru, împreună cu familia. La o temperatură perfectă pentru o vacanță liniștită. „Suntem în Cipru cu mai mulți prieteni. Suntem o gașcă. Vremea este chiar foarte frumoasă. Deși se anunța ploaie, din fericire nu plouă. Sunt undeva la 25-26 de grade. Prețurile nu sunt foarte mici în perioada asta. Apa este caldă, numai bună de baie. Ne-am bălăcit și astăzi, deși sunt valuri”, a scris Oana Roman în mesajul postat pe contul de Instagram.