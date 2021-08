Se pare că Marian Vanghelie și Oana Mizil au depășit momentul critic al relației lor, care s-a petrecut după ce fostul primar al Sectorului 5 a agresat-o fizic pe soția sa. Ordinul de restricție pe care îl obținuse Oana Mizil a fost anulat, la cererea ei. Cei doi vor să rămână împreună, iar în weekend au mers pe litoral pentru a se relaxa.

Oana Mizil și Marian Vanghelie, un cuplu care a trecut peste problemele din ultimele zile

Marian Vanghelie și Oana Mizil au recunoscut faptul că au avut o neînțelegere, dar au negat că punctul culminant ar fi fost cel al agresiunii. Acum, cuplul a fost surprins în stațiunea Mamaia, în cel mai aglomerat weekend de la debutul sezonului estival. Cei doi au fost foarte degajați, destinși și nimic din atitudinea lor nu a amintit de marele scandal, conform gandul.ro.

Cei doi au fost însoțiți în escapada lor și de o femeie, cel mai probabil o prietenă comună.

Explicațiile pe care le-a dat Oana Mizil

„Vineri seară, pe fondul de oboseală și stres maxim și de supărare, practic m-am supărat că nu m-a lăsat să plec la mare în ziua în care eu am vrut, tensiunea mi-a crescut foarte rău, am avut 18 cu 16 și așa am chemat salvarea, pentru că Marian s-a speriat foarte tare, mama mea s-a speriat, eu m-am speriat…

Nu am fost lovită cu putere, așa cum se spune. Pur și simplu, soțul meu m-a apucat de brațul stâng și m-a îmbrâncit. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a bătut. Se și scrie în documentele de ieșire din spital că am avut atac de panică și tensiune foarte mare”, povestea Oana Mizil despre incidentul avut cu Marian Vanghelie.

Scandalul ar fi pornit de la câteva schimburi de SMS-uri pe care Oana Mizil le-ar fi avut cu politicianul Bogdan Diaconu. Și de a căror existență a aflat fostul primar al Sectorului 5.