După câteva zile foarte agitate, cauzate de scandalul monstru în urma căruia Marian Vanghelie s-a ales cu ordin de restricție, fostul primar de la Sectorul 5 s-a împăcat cu soția sa, Oana Mizil. Mai întâi, ea a cerut ridicarea respectivului ordin. Se pare că sămânța scandalului a fost reprezentată de gelozie. Se pare că Vanghelie ar fi descoperit mai multe SMS-uri pe care soția sa le primise de la politicianul Bogdan Diaconu. Acum, Oana Mizil a afirmat că s-a împăcat cu soțul ei și, mai mult, cei doi își doresc încă un copil. Cuplul are deja o fată.

Ce au decis Oana Mizil și Marian Vanghelie după scandalul uriaș

„M-a luat de brațul stâng, m-a strâns și ăsta a fost singurul atac fizic asupra mea. Vă spun sincer. Am vrut să îl sperii un pic. Eu nu sunt obișnuită. În familia mea de acasă nu a existat niciodată o stare agresivă, deși bunicul a fost închis pe nedrept. Am vrut să îl sperii şi de aceea am decis să plec de acasă cu copilul, la mătușa mea. Și să obțin acest ordin de protecție.

A devenit mai nervos decât de obicei. Acum, vineri seara, eu am vrut să plec sâmbătă la mare. El nu a vrut, a zis să plecăm peste două zile şi de aici tot tam-tamul. A fost o ceartă un pic mai puternică decât orice ceartă care a fost în cei 10 ani în familia noastră. Îl susțin şi rămân partenera lui Marian Vanghelie şi, vă spun în premieră, mă chinui să mai fac un copil. Maria își dorește încă un frate, o surioară, şi ne mai dorim un copil. Am o vârstă înaintată. Dacă Dumnezeu vrea, ne bucurăm. Dacă nu, ne mulțumim cu ce avem”, a declarat Oana Mizil la România TV.

Avocatul lui Marian Vanghelie merge la Parchet

Marian Vanghelie a fost citat la Parchet ca să dea explicaţii, după ce Oana Mizil a ajuns la spital. Edilul îşi trimite, azi, avocaţii în instanţă să depună documentaţia pentru retragerea ordinului de restricţie.