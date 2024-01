Imagine rară cu Oana Mizil și fiica sa. Deja a băgat-o în lumea afacerilor

Oana Mizil a declarat că are o relație specială cu fiica sa, Maria, și că sunt aproape mereu împreună. Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie a mai spus că micuța o ajută cu tot ce poate și că deja a băgat-o în lumea afacerilor.

Oana Mizil, relație specială cu fiica ei

„Lucrăm și astăzi chiar dacă este zi liberă de la stat. Încă de la prima oră m-am trezit și am făcut o oră de kickboxing și acum la muncă. Maria merge și ea cu mine, peste tot suntem împreună, suntem de nedespărțit. Am fost zilele trecute, în Italia, la un târg special unde puteam găsi utilaje pentru afacerile noastre. Am mers în acea zi împreună 11.000 de pași și micuța nu a zis nimic la finalul zilei. Ba din contră, îmi spunea . Este foarte atentă și implicată”, a declarat Oana Mizil.

Încearcă să fie un exemplu pe fetița ei

Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie a spus că părinții ei și-au dorit să știe informații din toate domeniile și că au învățat-o cum să educe un copil.

„Astăzi merge și ea cu mine la birou. Îi arăt și o învăț de toate, așa cum m-au învățat părinții mei pe mine. Eu la vârsta de 15 ani lucram pe partea de secretariat după care pe partea de depozit. Să știu de toate în viață. Asta și-au dorit părinții mei pentru mine și asta fac și eu pentru Maria”, a spus aceasta pentru Click.

Ea a mai declarat că fetiței sale îi place foarte mult sportul și că merge la înot des. Aceasta a spus că și ea încearcă să meargă la sală cât de des poate și să fie un exemplu pentru fiica sa.

„Mariei îi place foarte mult sportul, înoată de trei ori pe săptămână în piscina de acasă și de două ori, pe săptămână, merge la tenis, plus că merge și la franceză la meditații. Pasiunea pentru sport o moștenește de la mine. Pe mine de mică părinții m-au dus la tenis, baschet, ski, înot iar eu am ales ce mi-a plăcut. Așa fac și eu cu ea acum.

În prezent și eu fac foarte mult sport. Merg la sală șase zile din șapte și mi s-a modelat foarte frumos corpul, am slăbit destul de mult. Am ajuns la 55 de kilograme, cam așa. Maria mă vede pe mine cu sportul și se ambiționează și ea. Are voință să facă mișcare, plus că îi place mult”, a povestit Oana.

Oana Mizil și Marian Vanghelie, relație cu năbădăi

Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an, chiar dacă au un copil împreună. Nu este pentru prima dată când cei doi se ceartă și se separă. În anul 2015, fostul primar al Sectorului 5 s-ar fi întors la prima lui soție pentru o perioadă de timp, după care s-a împăcat iar cu Oana.