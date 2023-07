Oana Mizil l-a dat uitării pe Vanghelie. Cine o face fericită

Oana Mizil și Marian Vanghelie se înțeleg mult mai bine acum decât atunci când erau împreună, şi chiar dacă Oana a sunat la Poliție acuzând că a fost agresiv cu ea, a uitat totul de dragul fetiței lor.

Aşadar, Oana Mizil are motive să fie foarte fericită, chiar şi după despărțirea de Marian Vanghelie. Cei doi au o fiică minunată, Maria, care, spune ea, face mult sport și are grijă să aibă o alimentație corectă și echilibrată.

Oana Mizil s-a reinventat

„Mariei îi place foarte mult sportul, înoată de trei ori pe săptămână în piscina de acasă și de două ori, pe săptămână, merge la tenis, plus că merge și la franceză la meditații. Pasiunea pentru sport o moștenește de la mine. Pe mine de mică părinții m-au dus la tenis, baschet, ski, înot iar eu am ales ce mi-a plăcut. Așa fac și eu cu ea acum.

În prezent și eu fac foarte mult sport. Merg la sală șase zile din șapte și mi s-a modelat foarte frumos corpul, am slăbit destul de mult. Am ajuns la 55 de kilograme, cam așa. Maria mă vede pe mine cu sportul și se ambiționează și ea. Are voință să facă mișcare, plus că îi place mult”, a povestit Oana Mizil.

Sursa foto: Facebook

Fiica lui Marian Vanghelie, desculță iarna

Oana Mizil a mai spus că fiica sa este călită deoarece a crescut precum vikingii. Iarna iese afară desculță şi nu răcește niciodată.

„Este un copil sănătos și neînfricat. Nu am menajat-o deloc până acum. A fost crescută cum sunt vikingii. Iarna ea merge cu picioarele prin zăpadă…și nu răcește sau când nici bine nu a venit primăvara Maria trece la tricou, la ținuta de primăvară. Anul ăsta nu mi-a răcit absolut deloc, chiar este un copil sănătos. Plus că mănâncă sănătos, mănâncă foarte multe fructe”, a declarat Oana Mizil pentru click.ro.

Reamintim că Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au despărțit definitiv anul trecut, dar nu se aflau la prima separare, așa nu ne-ar mira să se împace iar de dragul fetiței lor.