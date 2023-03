Oana Mizil a dezvăluit metoda prin care a reușit să slăbească 24 de kilograme, fără a ține dietă. S-a schimbat complet de la despărțirea de Marian Vanghelie

Oana Mizil a dezvăluit că în tinerețe nu a avut niciodată probleme cu greutatea, însă în urma unei boli s-a îngrășat semnificativ, iar orice făcea, nu putea să slăbească. „Eu întotdeauna am fost slabă. În tinerețe aveam până în 49-50 de kilograme, eram foarte tânără atunci. După care, între 20 și 30 de ani, am oscilat între 50 și 51 de kilograme.

În sarcină am intrat cu 52 de kilograme și am luat doar nouă kilograme, pe care imediat cum am născut le-am dat jos, dar din nefericire, în urma unui accident și cu stresul și cu tot, am făcut o urticarie cronică acută și trei săptămâni am, stat pe branulă și m-am îngrășat 15 kilograme. Mi-a fost foarte greu, am încercat orice dietă”, a spus Oana Mizil.

Oana Mizil a reușit să slăbească cu ajutorul medicilor

Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie a spus că indiferent că ținea dietă și făcea sport, nu a putut să slăbească deloc, motiv pentru care a apelat la un medic nutriționist.

„Împreună cu dânsa am reușit să facem acest tratament cu injecții. Am citit foarte mult înainte să încep, am fost și în Germania ca să mă interesez. Acolo am vorbit și cu un doctor de boli nutriționiste și diabet. M-a controlat, am făcut analize și am văzut că sunt perfect sănătoasă”, a spus Oana Mizil.

Pentru că a ținut tratamentul prescris, în patru, cinci luni a reușit să dea jos 24 de kilograme, ajungând astfel la greutatea de 53 de kilograme. Oana Mizil spune că acum se simte foarte bine, mai ales pentru că s-a dus toată grăsimea viscerală de pe organe. „Începusem să am oscilații de tensiune, nu mă simțeam bine, mergeam spre un diabet”, a mai dezvăluit aceasta.

Oana Mizil a vorbit și despre ritualurile de frumusețe pe care le urmează, spunând că multe dintre ele le-a învățat de la bunica ei. Aceasta se spală de două ori pe săptămână cu tărâțe, după care pune orice fruct de prin casă amestecate cu galbenul de ou și miere, potrivit spynews.ro.