Marian Vanghelie, despre planurile sale de viitor. Care sunt șansele să revină în politică

Marian Vanghelie, fost primar al sectorului cinci al Bucureștiului în perioada 2000 – 2015, a mărturisit că nu se va mai întoarce în politică și că majoritatea oamenilor care meritau să se ocupe de România au plecat din țară.

„Nu mă mai interesează acest aspect! Din mai multe puncte de vedere. În primul rând, nu mai ai cu cine să faci politică. După mine, nu mai există acele persoane din urmă cu ceva timp care se implicaseră în viața politică a țării. Nici cu cine să mai vorbești nu mai ai. Toată lumea s-a retras sau pur și simplu a plecat din țară. Au mai rămas doar fricoșii și căcăcioșii!”, a spus Vanghelie. El a mai declarat că nu se mai regăsește deloc în această formulă. „Am avut cândva o formulă politică care a condus țara într-o anumită direcție. Astăzi, eu nu mă regăsesc în actuala formulă. Mi se pare că am dat totul pe mâna multinaționalelor, fără să cerem nimic în schimb!”, adaugat fostul primar.

Marian Vaghelie a oferit și o explicația pentru retragerea lui din politică.

„Mi se pare că situația de astăzi e mai rea ca cea din 1945. De fapt, e mult mai rea. Am stat, m-am gândit și am ajuns la concluzia că dacă aș continua să mai încerc să fac politică în actualele condiții, ar fi ca și cum aș escalada un zid al cărui capăt nu se vede!”, încearcă el o explicație personală a deciziei luate”, a spus acesta.

Marian Vaghelie, oprit pe stradă de oameni

Fostul primar al Sectorului 5 a mai declarat că mulți oameni l-au întrebat dacă mai revine în politică și că o parte din ei nu i-au înțeles decizia.

„Da, lumea mă oprește pe stradă și mă întreabă dacă mă întorc. De multe ori dau din umeri și încerc să le explic ce decizie am luat. Unii mă înțeleg, alții nu! Dar nu am ce face! Tuturor le explic că nu mai ai cu cine să faci treabă în țara asta!”, a declarat Vanghelie.

În prezent, el a spus că oferă consultanță și că se pricepe la asta. Marian Vanghelie a mai declarat că nimeni nu i-a interzis să revină în politică, dar că are alte planuri de viitor.

„Ofer consultanță! Oricât ar râde de mine unul sau altul, am inteligență pentru acest lucru. Și din asta îmi câștig pâinea! Eu am crezut că mai pot face politică la noi, fiindcă nu am nici dosare, nici nu mi s-a îngrădit acest drept, dar între timp am decis altceva”, a povestit fostul edil pentru Impact.