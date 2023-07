Oana Lis, pregătită pentru ce e mai rău. Ce se întâmplă cu Viorel Lis

Oana și Viorel Lis au una dintre cele mai longevive relații din showbizul românesc în ciuda faptului că diferența de vârstă dintre cei doi este considerabilă. Problemele de sănătate ale fostului primar au început să se accentueze, iar acest lucru a determinat cuplul să se gândească și la momentul în care Viorel Lis va muri. Oana a mărturisit că datorită profesiei ei de psiholog a putut să aibă mai multă putere atunci când a discutat cu soțul ei privind decesul acestuia.

„Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubescă și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog n-aș fi putut”. Oana Lis a mai adăugat că partenerul ei i-a spus că își dorește ca soția sa să își refacă viața după ce el va muri. De asemenea, Viorel Lis își dorește ca Oana să fie fericită și fără el.

Oana Lis a plecat în vacanță fără Viorel Lis

Oana a fost, în ultima perioadă, alături la fiecare pas de soțul ei și a avut grijă ca fostul primar al Capitalei să fie îngrijit și să aibă cele mai bune condiții. Cu toate că păreau nedespărțiți, Oana a povestit că a mers cu soțul ei în vacanță pe litoral, dar că Viorel Lis nu a plecat aproape deloc din hotelul în care au fost cazați. În plus, soția fostului primar merge singură pe plajă și iese des cu prietenii ei.

„Viorel nu poate să vină pe plajă pentru că e prea mult de mers pentru el, mai diseară mă întâlnesc cu niște prieteni. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu, în același timp pot să am grijă și de el”, a spus Oana Lis la postul de televiziune Antena Stars.