Toată lumea o cunoaște pe Oana Lis drept o femeie puternică și o soție grijulie atunci când vine vorba de Viorel Lis. Numai că, din păcate, şi ea are probleme de sănătate. Mai exact, Oana Lis a fost diagnosticată cu cancer de piele. Vedeta spune că acum s-a recuperat, dar încearcă din răsputeri să se bucure de propria viață.

Mama vedetei a murit la doar 35 de ani, așa că a învățat să precizeze viața indiferent de ce oferă ea. Mai mult, soția lui Viorel Lis consideră că viața este o continuă luptă și ar trebui să ne agităm pentru a mai trăi încă o zi, una după alta.

Oana Lis, despre momentele greu de suportat după ce a aflat că are cancer: „Știam că viața e scurtă”

„Știam că viața e destul de scurtă, mama a murit când avea 35 de ani. Viața m-a învățat cu problemele de mică, viața e o luptă din punctul meu de vedere, trebuie să ne luptăm în fiecare zi și să ne dorim să trăim”, a mărturisit Oana Lis.

„Încă mă recuperez, am avut un carcinom de piele, iar acum normal fiind vară trebuie să am mai multă grijă să mă acopăr, cicatricea să o dau cu creme speciale care costă destul de mult. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci, dar pentru sănătate trebuie să faci toate eforturile necesare”, a mai spus Oana Lis.

Oana Lis a vorbit și înainte despre apariția cancerului său de piele. Aceasta a spus că nu aveam niciun simptom și s-a operat în mare secret, singură.

Oana Lis: Sunt văzută ca o femeie puternică

Lumea o percepe pe Oana Lis ca fiind o femeie puternică și o soție foarte atentă cu Viorel Lis. Dar, ca orice om, are şi ea problemele. Nu au fost puține momentele în care soția fostului edil al Capitalei a plâns în hohote la volan pentru a nu o vedea nimeni.

„Sunt văzută ca o femeie puternică și eu mă simt puternică pentru că fac multe în acest moment din viața mea și am învățat să mă susțin și pe mine, și pe alții. Fetița a devenit femeie. Dar e greu să fii puternic și să te arăți puternic. Cine trece prin asta știe cum e. Numai eu știu de câte ori am plâns la volan mergând. Numai eu știu de câte ori am tras mașina pe dreapta să urlu, să plâng că efectiv nu vedeam drumul de lacrimi. Dar sunt încă pe drum și sunt și foarte multe zile senine”, a mai spus Oana Lis, potrivit spynews.ro.