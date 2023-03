Oana Lis, diagnosticată cu o boală gravă: „Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital”

Soția lui Viorel Lis spune că a mers la spital pentru un set de analize, după ce a observat pe pielea ei o pată, pe care deși a trata-o cu diferite creme și loțiuni, nu dispărea, ba din contră, se făcea din ce în ce mai mare. De asemenea, perioada stresantă prin care a trecut cu soțul ei a determinat-o să se ocupe mai mult de sănătatea sa.

Oana Lis, diagnosticată cu o formă de cancer de piele

Oana Lis a spus că s-a destăinuit până acum doar persoanelor apropiate. „Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele”, a spus Oana Lis.

Pata pe piele i-a apărut încă de acum doi ani, însă nu i-a acordat deloc importanță, deși tenul ei este unul destul de alb, plin pe pistrui. Medicii au descoperit pe piele ei un carcinom malign. Oana Lis a precizat că de când a aflat se concentrează pe a găsi soluții, în loc să se plângă de ceea ce i se întâmplă.

„Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dipărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui. Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign. Am vorbit doar cu câteva persoane. Atunci când am o problemă mă concentrez foarte mult pe soluții”, a mai spus soția lui Viorel Lis, potrivit stirileprotv.ro.

Oana Lis a spus că anul 2022 a fost unul extrem de greu pentru ea și în special pentru soțul ei care este grav bolnav și care nu se mai poate mișca, având nevoie de îngrijire permanentă.