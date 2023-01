Oana Lis a ajuns la capătul puterilor: Am o oboseală din care parcă nu mă pot trezi, ca o amorțeală

Anul 2022 a fost unul extrem de greu pentru Oana Lis care a realizat ceea ce este mai important în viață. A avut momente în care a simțit că a ajuns la capătul puterilor, dar a reușit să treacă peste toate greutățile.

Multe probleme

Oana Lis recunoaște că se simte foarte obosită, dar asta nu o împiedică să fie mereu alături de soțul ei. Viorel Lis a avut în ultima vreme multe probleme de sănătate. Stare sa este una gravă, iar fostul primar al Capitalei nu se mai poate deplasa. Are nevoie de îngrijire permanentă, dar nu a dorit să fie internat într-un centru specializat.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu. Acum mă resimt. Am o oboseală din care parcă nu mă pot trezi, ca o amorțeală. E foarte greu, bătrânețea vine cu multe probleme. Într-adevăr, el mă are aproape pe mine, dar eu nu am pe nimeni care să mă susțină. Îl am pe Dumnezeu și probabil că asta îmi dă forță, credința și felul ăsta al meu de a fi, de a lua lucrurile ușor chiar dacă sunt grele”, a declarat Oana Lis.

Sănătatea este crucială

După toate problemele de anul trecut, Oana Lis a ajuns la concluzia că sănătatea este cel mai important lucru din viață. A decis că trebuie să aibă mai multă grijă de ea.

„La începutul acestui an am fost la doctor. Vreau să îmi fac și eu analizele. Anul acesta vreau să am mai multă grijă de mine. Viața merită trăită cu toate problemele care sunt. Contează foarte mult să avem simțul umorului.

Pot să zic că acum trăim mai modest și sărbătorim mai modest. Îmi dau seama de asta pentru că m-am maturizat. Când ajungi la o maturitate emoțională te bucuri de doar câteva persoane dragi și de o bucățică de tort”, a mai spus Oana Lis, la Antena Stars.