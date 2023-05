De ce a dispărut Oana Lis din lumina reflectoarelor. Nu a mai putut rezista și a cedat

Oana Lis a apărut în lumina reflectoarelor datorită relației cu fostul edil, Viorel Lis. Chiar dacă au fost un cuplu foarte controversat la început, din cauza diferenței de vârstă, aceasta era chemată în majoritatea emisiunilor mondene.

Oana Lis a povestit că televiziunea a fost ca un drog pentru ea și că a renunțat la asta pentru că se săturase să se prostească în fața camerelor pentru audiență. Ea a mai spus că faima nu i-a vindecat rănile din trecut și că nu i-a adus mai multă fericire.

„Atunci când facem ceva, noi toţi avem o explicaţie raţională, dar şi una emoţională, pe care uneori o conştientizăm, uneori nu. Explicaţia mea raţională a fost că mă prinsese să merg la emisiuni, îmi plăcea, dar nu mai puteam să merg ca şi personaj. Mă săturasem să mă prostesc pe la emisiuni, dar televiziunea a fost ca un drog. Îmi plăceau apariţiile, faptul că mă întâlneam cu diverse persoane. Şi atunci m-am întrebat cine apare cel mai des la televizor şi anume, politicieni, astrologi, nutriţionişti, nimic nu-mi plăcea. Şi asa mi-a venit ideea să mă fac psiholog şi să mă invite lumea pe la emisiuni în calitate de psiholog.

Asta era explicaţia mea raţională. Explicaţia emoţională am înţeles-o ulterior. De fapt îmi doream să îmi înţeleg stările, să mă vindec. Apoi usor, uşor, au venit oameni spre mine, s-au îmbunătăţit relaţiile cu cei din jur, au venit şi alţi oameni care au vrut să lucreze cu mine. Având în vedere că la mine este prioritar să am grijă de Viorel, nu am timp să fac lucrul ăsta, dar cine vrea cu adevărat, reuşeşte să mă găsească pe reţelele sociale şi să discutăm, iar dacă nu pot eu, îi recomand pe cineva”, a declarat soția lui Viorel Lis, potrivit fanatik.ro.

Oana Lis, workshop de dezvoltare personală

Oana Lis a mai povestit că și-a schimbat radical preocupările de când a dispărut din televiziune. În prezent, soția lui Viorel Lis lucrează cu femei pe dezvoltare personală.

„În general, lucrez cu femei pe dezvoltare personală. Acum, împreună cu o colegă psiholog, am făcut nişte workshopuri care vor fi o dată pe lună. Cred că avem nevoie de conectare fizică, mai ales de când cu pandemia. Noi suntem fiinţe sociale şi ne-am îndepărtat unul de altul. Sunt pe diferite teme, pe iubirea de sine, despre anxietate. Cine e interesat să ne cunoaştem, mă poate contacta pe reţele sociale şi să ne întâlnim la un workshop de dezvoltare personală”, a mai spus Oana Lis.