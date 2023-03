Oana Leonte vorbește despre presupusa relație cu Liviu Dragnea: „Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii!”

Oana Leonte a vorbit deschis despre presupusa relația cu Liviu Dragnea. Tânăra a vrut să clarifice situația și a spus tot ceea ce crede despre politician. Dacă în urmă cu ceva timp ea a declarat că viața privată nu trebuie să fie un subiect de discuție public, acum a spus direct că nu are o relație amoroasă cu fostul lider PSD, ba chiar l-a numit și măscărici.

Oana Leonte – profesoară de franceză, fost model și ex-voleibalistă – și Liviu Dragnea au fost colegi de partid la Alianța Pentru Patrie. În spațiul public au apărut zvonuri cu privire la o relație amoroasă între cei doi, după ce tânăra a fost curtată intens de fostul lider PSD.

Tânăra profesoară, în vârstă de 25 de ani, nu a vrut să abordeze inițial acest subiect. În urmă cu doar câteva luni, Oana Leonte a încercat să pună capăt zvonurilor într-un mod diplomatic. Pe rețelele de socializare, tânăra a explicat că viața privată nu ar trebui să fie dezbătută în public.

„Viața privată a fiecărui cetățean nu trebuie să fie subiect de dezbateri publice. Relația pe care o am cu domnul Liviu Dragnea este una strict profesională. Am intrat în politică pentru că îmi doresc o Românie așa cum și-au dorit-o părinții și străbunii noștri”, a scris tânăra pe pagina personală de Facebook în luna iulie.

Liviu Dragnea, descris drept un „mincinos, trădător și libidinos”

Oana Leonte a încercat să pună capăt zvonurilor într-un mod mai delicat, însă acestea au căpătat mai multă amploare. În presa mondenă au apărut informații potrivit cărora Liviu Dragnea ar fi invitat-o pe tânără la munte și i-ar fi oferit cadouri scumpe.

Profesoara de limba franceză nu a mai acceptat toate aceste zvonuri și a decis să le pună capăt, spunându-și fără ocolișuri părerea despre fostul președinte PSD.

„Nu am nicio relație cu Liviu Dragnea! Este o persoană pe care nu o agreez. Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii! Nu vreau să am niciun fel de relație cu acest om. Am fost foarte bucuroasă când Alianța Pentru Patrie a scăpat de un astfel de om. Nici măcar în cele mai negre vise nu îmi doresc să fie Liviu Dragnea iubitul meu. Oana Leonte nu o să fie cucerită niciodată de un măscărici. Știu că foarte mulți m-ar vrea, dar e greu. Să își pună pofta în cui!”, a spus ea pentru cancan.ro.