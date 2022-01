Oamenii pot trăi până la 130 de ani. Ce au descoperit oamenii de știință

Datele descoperite de oamenii de știință

În 1873, scriitorul britanic William Thoms a publicat “Human Longevity, Its Facts and Its Fictions” și a susținut că vârsta de 100 de ani era limita speranței de viață. Cu toate acestea, i s-a dovedit că se înșeală având în vedere că există mulți oameni care au trecut de vârsta de 100 de ani, cea mai în vârstă persoană fiind Kane Tanaka din Japonia, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe 2 ianuarie, împlinind 119 ani.

Cea mai în vârstă persoană a fost Jeanne Calment, o franțuzoaică care a murit în 1997, la vârsta de 122 de ani. Acest record ar putea fi doborât până în 2100, dacă ar fi să credem oamenii de știință. Léo Belzile, statistician la universitatea HEC Montréal din Canada, a spus că analiza sa a datelor privind durata de viață sugerează că limita ar putea fi de cel puțin 130 de ani.

Unele seturi de date, potrivit lui Belzile, „nu pun nicio limită pentru durata de viață umană”. Acest lucru sugerează că „durata de viață umană se află cu mult dincolo de orice viață individuală observată până acum sau care ar putea fi observată în absența unor progrese medicale majore”, a spus el într-o lucrare care urmează să apară în Revizuirea anuală a statisticilor și a aplicării sale.

Un astfel de rezultat ar avea implicații profunde, potrivit profesorului Eileen Crimmins, expert în mortalitate și speranță de viață la Universitatea din California de Sud. O mare parte a populației care trăiește mult mai mult ar duce la costuri medicale uriașe, în timp ce planurile de pensii și alte sisteme de securitate socială ar trebui reevaluate.

Crimmins a spus: „Veți avea facturi medicale incredibile. Dacă va trebui să faceți intervenții majore pentru a-i menține în viață și sănătoși, va fi o cheltuială incredibilă să le înlocuiți genunchii, șoldurile, corneele, valvele cardiace. Probabil că putem face asta, este ca și cum ai ține o mașină veche în funcțiune. Dar în cele din urmă va muri.”

Posibilitatea de a ajunge la 130 de ani

O analiză a modului în care ratele mortalității se modifică odată cu vârsta poate oferi o estimare a unei durate de viață maxime posibile, potrivit revistei Smithsonian, dar lipsa datelor poate împiedica astfel de eforturi.

Baza de date internațională privind longevitatea urmărește oamenii care trăiesc până la vârsta de cel puțin 110 de ani, din 13 țări, inclusiv Marea Britanie, SUA și Canada. Riscul de deces crește de la an la an de la vârsta de 50 de ani, arată statisticile, dar după 80 rata mortalității începe să scadă și poate chiar să se stabilească între 105 și 110.

Până la vârsta de 110 de ani, șansele de a muri în următoarele 12 luni sunt de aproximativ 50%, ceea ce înseamnă, în funcție de detaliile setului de date, că este posibil un plafon între 130 și 180. Unele interpretări ale statisticilor sugerează că nu există o limită superioară, dar Belzile și colegii săi avertizează că bunul simț trebuie să depășească ipoteticele matematice.

Crimmins nu ar fi surprins dacă cineva ar ajunge la vârsta de 130 de ani până în 2100, dar ar pune la îndoială semnificația unei astfel de etape. Aceasta a declarat: „Nimeni nu a trăit mai mult de 122 de ani. Faptul că cineva ar putea trăi până la 130, nu ar trebuit să fie o mare problemă”, potrivit Times.