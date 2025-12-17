O zi din viaţa lui Vladimir Plahotniuc. Avocatul, nemulţumit de prestaţia jurnaliştilor. Video

Republica Moldova. O nouă şedinţă de judecată în dosarul Vladimir Plahotniuc, în care a fost audiat al doilea martor al apărării – Andrian Candu, finul de cununie al oligarhului.

Fostul lider al Partidului Democrat este escortat la şedinţele de judecată în condiţii de maximă securitate, iar avocaţii săi sunt nemulţumiţi de prestaţia presei şi graba cu care este examinat dosarul.

„Procesul nu decurge normal. Graba nesănătoasă cu care decurge procesul. Cu ochiul neînarmat se vede că este o grabă nesănătoasă şi mai mult că e influenţată din partea politicului”, a declarat avocatul Lucian Rogac pentru Evenimentul Zilei.

De obicei, oligarhul vine în ţinute elegante la şedinţe, de fiecare dată purtând şi ceva de culoare albă. Referindu-se la condiţiile de detenţie, Plahotniuc a spus: „Nu sunt alintat, chiar dacă am văzut alte condiții”.

Înainte să înceapă şedinţa, Plahotniuc a declarat presei că pledează nevinovat.

Fostul lider al Partidului Democrat este adus la judecată în condiţii de maximă ssecuritate. El este escortat de unul singur, nu împreună cu alţi deţinuţi, care aşteaptă într-o încăpere specială până a fi duşi la şedinţa de judecată.

La escortarea lui Plahotniuc în instanţă sunt antrenate în jur de 40 de persoane din diferite structuri ale Poliţiei.

Vladimir Plahotniuc este adus din Penitenciarul nr.13 cu o dubiţă de culoare albă, pe care este inscripţia „Poliţia”. Maşina în care se află Plahotniuc este însoţită de un microbuz al Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială, în care se află mai mulţi mascaţi înarmaţi, dotaţi şi cu veste antiglonţ.

A treia maşină din convoi este a Inspectoratului Naţional Securitate Publică.

Cu aproape o oră înainte ca oligarhul să fie adus în instanţă, parcarea din spatele Judecătoriei de la Buiucani este înconjurată de carabineri. Iar un grup de poliţişti verifică şi blochează accesul tuturor pe unde va fi adus Plahotniuc în sala de judecată.

Oligarhul este însoţit în sala de judecată de patru mascaţi, iar alţii veghează lângă uşă pe hol.

Fostul deputat este adus în cătuşe, care îi sunt scoase doar când ajunge pe banca acuzaţilor. Este impus să meargă repede, aproape la fugă, iar cei care îl păzesc au grijă ca să nu comunice cu cineva.

Ajuns pe banca acuzaţilor, fostul politician comunică cu jurnaliştii până când în sala de şedinţe îşi face apariţia completul de judecată. De cele mai multe ori, întrebările jurnaliştilor sunt acide, la fel ca şi răspunsurile oligarhului.

„Dacă vă declarați nevinovat, de ce ați fugit 6 ani de justiția Republicii Moldova?”, l-a întrebat o jurnalistă înainte să înceapă şedinţa din 17 decembrie. „Doamne ferește, de unde ați văzut asta? M-ați văzut așa prin tufișuri fugind?”, a răspuns Plahotniuc.

Anterior, o jurnalistă l-a întrebat cum a condus Victoriabank din umbră. „Din tufari”, i-a răspuns oligarhul.

Un alt jurnalist l-a întrebat dacă are televizor în celulă ca să se vadă cum este escortat în cătuşe. „Eu conspectez materialele”, i-a răspuns inculpatul.

Lucian Rogac a declarat pentru Evenimentul Zilei că jurnaliştii sunt părtinitori. „Cum relatează presa? În mare parte părtinitor. „Nu obiectiv este relatată informaţia care este prezentată în instanţa de judecată. O să ieşim la un moment dat cu comunicările privind toate detaliile şi aspectele la examinarea acestui dosar”, a declarat Rogac.

Fostul preşedinte al Parlamentului, Andrian Candu, tot el fin de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, a fost audiat ca martor al apărării în dosarul în care este învinuit oligarhul. Cei doi foşti politicieni s-au salutat discret.

Andrian Candu a declarat că niciodată nu a primit indicaţii de la Vladimir Plahotniuc. Pe de altă parte, Candu a recunoscut că naşul său controla din umbră anumite firme, instituții bancare, pentru a-și proteja activele. Cu toate acestea, Candu a declarat că nu vede o ilegalitate în acest lucru.

Alexandru Cernei a dat de înţeles că va pune sub semnul întrebării declaraţiile făcute de Candu în instanţă. „Expres Codul de procedură nu prevede un impediment la audierea persoanelor care au astfel de relaţii de afinitate. Dar pentru acuzare desigur că aceste declaraţii vor fi apreciate ca fiind subiective”, a declarat acuzatorul.