O vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu a devenit adăpost pentru oamenii străzii

O vilă de protocol, folosită în trecut de Nicolae Ceaușescu, a devenit adăpost pentru oamenii străzii. Vila, care fusese lăsată în paragină a fost renovată la inițiativa unei foste jurnaliste din Botoșani. Ionela Ivan spune că un astfel de adăpost era o necesitate.

,,Împărțeam pe stradă supe fierbinți persoanelor fără adăpost. Iarnă de iarnă am văzut oameni murind înghețați de frig sau din cauza bolilor care li s-au agravat pe stradă. Ideea amenajării unui adăpost a venit cumva ca o necesitate, o urgență, o soluție salvatoare pentru cei nevoiți să trăiască pe stradă. Pentru noi era foarte important să cumpărăm o casă pentru ai salva pe cei care mureau efectiv iarna pe străzi. Ulterior am aflat istoria clădirii și am fost surprinși, dar și impresionați. Fosta casă a lui Ceaușescu a devenit adăpost pentru cei complet neajutorați. Frumoasă transformare”, a povestit Ionela Ivan.

Ajutați de oameni cu suflet

Nu a fost însă deloc ușor. Clădirea era în paragină, iar Asociația Happy, pe care o administra Ionela Ivan, nu avea banii necesari nici pentru achiziție și nici pentru reabilitare. Ionela nu a renunțat și s-a angajat să o plătească în rate. A primit ajutor de la mai mulți oameni cu suflet.

„În momentul în care am început proiectul Casa Nicolae aveam un precontract de vânzare-cumpărare și nu dispuneam de banii necesari. Îl știam pe Vlad Plăcintă din mediul online de foarte mulți ani. Eram la curent cu toate cazurile și acțiunile umanitare de care se ocupa, dar nu avusesem ocazia să îl întâlnesc față în față. M-am gândit două săptămâni înainte să îmi fac curaj să-i scriu. I-am povestit despre ceea ce vrem noi să facem, ne-am întâlnit la Casa Nicolae și a doua zi am început lucrările. Astăzi, cu sprijinul Asociației „Salvează o Inimă“ și a domnului Vlad Plăcintă, avem o casă cu 50 de locuri de cazare pentru oamenii aflați în nevoie“, a mai spus Ionela Ivan.

Costică, un ajutor de bază

Anul trecut, chiar de Moș Nicolae, au sosit și primii locatari. Acum sunt 25 de persoane care și-au găsit adăpost în fosta vilă a lui Nicolae Ceaușescu. Unii dintre ai au devenit un sprijin de nădejde pentru cei cu probleme mai grave de sănătate. Este și cazul domnului Costică care a ajuns la Casa Nicolae, după ce a stat 12 ani pe străzi.

„Costică a ajuns unul dintre oamenii de bază în Casa Nicolae. Are grijă de toți cei care ajung aici. Îi hrănește pe cei care nu se pot descurca singuri, îi plimbă prin curte, îi spală pe cei neputincioși. Dăruirea lui ne-a impresionat. Știe că aici este casa lui de acum înainte. Știe, simte și se poartă ca atare. Este un om valoros, trecut prin momente grele, un om care a învățat să primească, dar și să dăruiască”, mai povestește Ionela, potrivit hotnews.ro.

Cei care vor să sprijine acest proiect o pot face accesând pagina de Facebook a Asociației Happy.