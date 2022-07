Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că ajutorul de 700 de lei și voucherele de 250 de lei nu vor fi singurele ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici și pentru categoriile de persoane vulnerabile:„În paralel cu rectificarea bugetară, lucrăm la un nou pachet de măsuri sociale. Detaliile le vom da când totul va fi finalizat”.

Întrebat dacă ajutorul de 700 de lei au ajuns la toți pensionarii cu venituri sub 2.0000 de lei, Marius Budăi a dat asigurări că au ajuns. „În fiecare lună se face plata pensiilor. Banii au ajuns la toți oamenii. Mai sunt situații în cazul în care pensionarul nu a fost găsit acasă, dar i s-a lăsat o atenționare în ușă. Lucrăm deja la un alt pachet de măsuri.

Marius Budăi, despre PNNR

Marius Budăi a mai dezvăluit în emisiunea „România lui Cristache” că fostul premier Florin Cîțu și fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, sunt cei care și-au asumat negocierea unui procent de 9, 4 % până în 2070 cu plata pensiilor

„Am primit întrebări de la Comisia Europeană de ce o asemenea asumare a unui procent de 9,4% până în 2070 cu plata pensiilor. Am pus capul în pământ și am venit la minister și am întrebat cine a pus aceste condiții. Nimeni nu știa. Nu există niciun document care să fi plecat din Ministerul Muncii cu acest procent. Am avut aceste discuţii premergătoare cu Comisia. Am analizat aproape toate PNRR din UE. Am discutat prin ambasade, am analizat legislaţiile naţionale ale statelor din UE şi nu am găsit nicăieri vreo asemenea asumare cu un asemenea procent şi mai ales până în 2070. Sunt lucruri foarte grave. Sunt convins că aceste lucruri nu trebuie să rămână acolo.

Conform ministrului Muncii, media europeană privind ponderea pensiilor în PIB este între 12,5% şi 13%, dar România doreşte rezolvarea inechităţilor: „Comisia Europeană ne întreabă care sunt pensiile speciale, că noi căutăm și nu găsim. Sunt cele lipsite de contributivitate, dar aici nu intră pensiile militarilor.

Tocmai de aceea am discutat să renegocioem PNNR, să eliminăm acest plafon, că nu există nicăieri în Uniunea Europeană. Scoatem acest plafon, clarificăm situația de 9,7%, clarificăm ce e și cu pensiile militarilor. În această vară lucrăm la toate argumentele pe care le avem, și undeva în toamnă să începem discuțiile”.

Întrebat cine ar fi putut să să negocieze un astfel de procent de 9, 4%, Marius Budăi a făcut trimitere către fostul premier Florin Cîțu și către fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea: „Pentru ce au făcut ei, vom avea mult de descusut. A fost o chestie anti-românească ce au făcut ei”.