O vedetă TikTok a murit în urma unui salt cu parașuta

O vedetă TikTok și fostă participantă la Miss Canada a murit după ce a sărit cu parașuta. Tanya Pardazi, în vârstă de 21 de ani, avea aproape 100.000 de urmăritori și peste două milioane de like-uri în aplicație.

Iubea adrenalina

Tanya Pardazi era mare amatoare de sporturi extreme și urma cursuri de parașutism și scufundări la compania Skydive Toronto. În ultima ei postare de pe TikTok vedeta anunțase că urmează să efectueze un salt cu parașuta.

Tragicul accident ar fi avut loc în 27 august, iar reprezentanții companiei au anunțat că o persoană a decedat în urma unui salt de antrenament, fără însă să divulge identitatea victimei.

Melody Ozgoli, o prietenă din copilărie a vedetei a confirmat că este vorba despre Tanya Pardazi cunoscută pe rețele sociale drept „philosatea“.

Anchetă a poliției

Poliția a demarat o anchetă cu privire la incident. Din primele informații, a fost folosită o parașută principală care se rotește rapid la o altitudine joasă. Aceasta nu a funcționat, iar din cauza vitezei nu a mai fost timp petru ca parașuta de rezervă să se deschidă.

„Echipa de la Skydive Toronto Inc a fost profund afectată de acest accident, deoarece compania și-a perfecționat programul de pregătire pentru studenți și are o experiență de peste 50 de ani în domeniu“, se arată într-un comunicat al companiei. Poliția a demarat o anchetă, dar pentru moment nimeni nu a fost sub acuzare.

Un ultim omagiu

Melody Ozgoli i-a adus un ultim omagiu prietenei sale pe care a descris-o ca fiind o fire deschisă, aventuroasă și mereu gata să îi ajute pe cei din jurul ei. Prietenii care au participat la înmormântarea vedetei au purtat haine de culoare albă.

„Era cu siguranță cunoscută frumusețea ei, dar și pentru mintea ei incredibilă. Era strălucitoare, unică, un suflet cald și un adevărat sprijin pentru toți cei care au cunoscut-o. Tanya a fost un înger, care acum a urcat la ceruri“, a declarat Melody Ozgoli, potrivit CNN.