O vedetă din România a încercat să se sinucidă. Drama care a îngenuncheat-o iremediabil

Dana Marijuana a avut o relație cu Daniel Burlacu, un bărbat de 49 de ani, fost campion mondial la box. Artista era mai fericită ca niciodată lângă el și povestise că și-a găsit liniștea, dar lucrurile s-au schimbat radical. În luna martie a acestui an, iubitul vedetei a murit, după ce a căzut pe scări și s-a lovit la cap.

Cântăreața a povestit că a vrut să se sinucidă și că nu a crezut că poate trece peste moarte omului care i-a oferit clipe de neuitat. „Mi s-a oferit o altă viață. Mi-a picat cerul în cap după ce am venit de la mare și am vrut să plec și eu. Am vrut să las totul. Am zis că nu pot să trec peste toate cele. Apropiații, familia, prietenii și un anumit om extraordinar au văzut neliniștea mea. E un pic greu să renaști și s-o iei de la capăt”, a mărturisit Dana Marijuana pentru Antena Stars.

După decesul iubitului său, artista și-a schimbat regimul alimentar, s-a tuns scurt și s-a vopsit blondă. Aceasta s-a axat doar pe cariera și își dorește să deschidă un nou local în București, numit „La Dana”.

„Consider că sunt la apogeul vieții mele, spiritual vorbind. Mă bucur că nu se întâmplă lucrurile foarte rapid, se întâmplă mai lent și calculat. Încerc, astăzi, să le fac pentru viitor. În continuare voi arăta și alte părți ale mele, artistice, muzicale. Am două piese în lucru”, a spus artista.

Clipe de coșmar pentru Dana Marijuana

Cu toate că a trecut prin clipe de coșmar după moartea lui Daniel Burlacu, Dana Marijuana a lăsat de înțeles că nu vede alt bărbat și că îl simte pe iubitul său alături de ea, spiritual.

„Nu l-am pierdut, nu sunt fără el, sunt împreună cu el și nimic nu se termină. Îl simt că este lângă mine, facem lucruri împreună în continuare, văd semne de la el. E cu mine! (…) Urmăresc semnele cerului, semnele planetelor. Văd multe chestii acolo. Aștept la un moment dat revenirea lui!”, a povestit Dana Marijuana.

Aceasta a mai povestit că partenerul ei a fost totul pentru ea și că a influențat-o într-un mod pozitiv. „Un suflet foarte mare de lumină, o lumină extraordinar de mare, care mă aprindea tot timpul și îmi dădea curaj. Cu ajutorul lui am reușit să cânt pe cele mai mari scene, cu ajutorul lui am reușit să scriu o carte, cu ajutorul lui am reușit să vorbesc despre iubire și să pictez. (…) Nu vreau să vorbesc la trecut”, a spus artista despre cel pe care l-a considerat sufletul ei pereche.