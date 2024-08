Social O vacanță cu gust. Topul orașelor cu cea mai bună mâncare







Mulți dintre noi, atunci când explorăm o nouă destinație, acordăm o atenție deosebită gastronomiei locale. Acest aspect devine un criteriu esențial în procesul de selecție a destinației noastre de călătorie. Există însă câteva orașe din lume care sunt recunoscute pentru preparatele din bucătărie. De la New York la Bangkok și la Johannesburg, lista prezintă cele mai importante orașe din punct de vedere gastronomic.

Primele cinci orașe cu cea mai bună mâncare

New York

Orașul New York va fi cunoscut pentru totdeauna pentru mâncarea sa. De la gastronomie la mâncare stradală, fiecare colț al orașului are o bijuterie, și există o mare varietate. Chiar și lanțurile de restaurante au un gust mai bun în New York.

Paris

Franța, în general, este o țară gastronomică, dar Parisul este epicentrul. Acesta a redefinit în mod repetat fine dining-ul. Totuși, este cunoscut și pentru mâncăruri mai obișnuite. Parisul este cunoscut și pentru pregătirea unora dintre cei mai buni bucătari din lume. Dacă ați mâncat mâncare gourmet în alte locuri din lume, există șanse ca bucătarul-șef să fi făcut școala în Franța.

Roma

Italia este o altă țară cunoscută pentru ofertele sale culinare, iar Roma se află în top. Fiecare regiune a Italiei oferă ceva puțin diferit, dar Roma, fiind cel mai mare oraș al țării, le găzduiește pe toate. Mulți gurmanzi au mâncat cea mai bună masă în capitala Italiei.

Beijing

China are o mulțime de zone populate cu oferte culinare excelente, dar Beijingul iese în evidență printre acestea. Orașul servește în mod autentic mâncăruri chinezești clasice, dar este cunoscut și pentru inovațiile sale culinare. Fie că stați jos sau luați ceva la pachet, veți savura mâncarea.

Johannesburg

Poate cel mai cunoscut oraș din Africa de Sud, Johannesburg are o scenă gastronomică înfloritoare. Există o varietate de tipuri de restaurante, inclusiv fabrici de bere, grătare, localuri de sushi și multe altele. Multe dintre cele mai bune localuri sunt renumite pentru prețurile lor accesibile.

Unde putem merge pentru a încerca cele mai bune preparate

Montreal

Canada nu se află neapărat în fruntea listei atunci când vine vorba de țările cu mâncare, dar Montreal compensează acest lucru cu preparatele sale. Orașul se mândrește cu o mulțime de locuri în care clienții pot găsi mâncăruri canadiene clasice, dar are și un număr foarte mare de restaurante care servesc preparate din alte țări.

Tokyo

Aproape fiecare oraș important din Japonia este cunoscut pentru mâncarea sa excelentă, dar Tokyo va avea întotdeauna un avantaj. Orașul abundă de restaurante grozave, de la cele la modă la cele de încredere, care sunt aici de zeci de ani. Nu este de mirare că oamenii au călătorit în Tokyo doar pentru a mâncare timp de decenii.

Bangkok

Bangkok și-a făcut loc pe lista celor mai bune orașe gastronomice din lume. Bangkok este cunoscut pentru restaurantele locale excelente și mâncarea de stradă, iar orașul este plin de locuri cunoscute pentru mâncarea thailandeză delicioasă și autentică. Gurmanzii vă vor spune că nu există un loc mai bun decât Bangkok pentru pad thai și tom yum.

Orașul Ho Chi Minh

Orașul Ho Chi Minh, la fel ca multe alte locuri, va dicta nivelul de fantezie al mâncării pe care o serviți. Unele regiuni se mândresc cu restaurante cu stele Michelin, în timp ce altele oferă mâncare de stradă. Dar indiferent ce mâncați, va fi bun.

Copenhaga

Există un motiv pentru care Carmy a trimis un bucătar la Copenhaga pentru o excursie culinară într-un episod din The Bear. Orașul este o Mecca pentru mâncarea din Danemarca. Ceea ce fac bucătarii din Copenhaga dă mereu tonul pentru bucătarii gastronomi din întreaga lume.

Care sunt ultimele orașe din top?

Kuala Lumpur

Poate că nu v-ați fi așteptat ca Kuala Lumpur să se claseze în topul orașelor gastronomice, dar gurmanzii din întreaga lume sunt încântați de acest oraș de ani de zile. Orașul malaezian este cunoscut mai ales pentru mâncăruri precum kaya toast, satay, bak kut teh și nasi lemak, mâncarea națională a țării.

Los Angeles

SUA este prea mare pentru a avea un singur oraș cunoscut pentru mâncarea excelentă. Los Angeles are multe restaurante atât noi cât și consacrate, toate oferind ceva diferit. Orașul este, de asemenea, cunoscut pentru crearea tendințelor alimentare. Dacă doriți să încercați ceva nou, mergeți în L.A.

Istanbul

Istanbul este cunoscut pentru istoria sa bogată, peisajele uimitoare, luxul și mâncarea. Orașul turc găzduiește atât delicatese orientale, cât și occidentale, iar scara sa gastronomică variază de la gourmet de înaltă clasă la mâncarea stradală autentică.

Mexico

Mexico City are atât de multe de oferit, în special când vine vorba de mâncare. Desigur, orașul este plin de localuri care servesc tacos, dar are și o mulțime de restaurante mexicane autentice și localuri care experimentează mâncarea fusion.

Lima

Lima este, fără îndoială, cel mai bun oraș gastronomic de pe continentul sud-american. Mâncarea peruviană este absolut fantastică și niciun loc nu o servește mai bine decât capitala țării. Bucătarii de acolo îmbină tradiția cu inovația, conform yardbarker.com.