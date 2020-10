În ceea ce priveşte analiza cu pandemia, ea a dus la câteva concluzii şi măsuri care nouă, oamenilor de rând, ni s-ar putea părea uşor aberante. Ba chiar, că ascund în spatele lor anumite interese. Nici vorbă de aşa ceva. Totul, fiecare acţiune, fiecare decizie, are la bază o analiză minuţioasă şi pertinentă.

Spre exemplu. S-au închis teatrele şi cinematografele, dar au rămas deschise sălile de pariuri. Măsura are o logică perfectă. Sălile de pariuri sunt cu mult mai ferite de virus decât instituţiile de cultură. De ce? Pentru simplul fapt că SARS-COV 2 nu are nici un salariu şi nici nu vrea nimeni, nici măcar cămătarii, să-l împreumute cu bani. Aşa că neavând ce paria, nici nu intră în sala de jocuri şi pariuri. În plus, în sală se mai şi face câte o deratizare instantanee. Când vreun muşteriu pierde toată leafa pe o lună, plus alocaţia copiilor, se mai enervează şi mai loveşte cu podul palmei în tejghea. Vă daţi seama că dacă s-a rătăcit vreun COV-2 pe acolo, knockout l-a făcut pe loc. I-a rupt capul instantaneu.

Pe când la teatru… Ei, la teatru este altceva. Poţi intra să caşti gura la spectacol şi fără bilet, dacă te înţelegi cu plasatoarea, sau ştii vreo intrare mai dosită. În plus, spre deosebire de pariorii care, la nervi zdrobesc capul virusului, spectatorii de teratru ce fac? Aplaudă. Ce înseamnă aplauzele? Agitarea aerului. Adică ajutarea virusului intrat pe blat la spectacol, să se mişte mai uşor şi pe o distanţă mai mare. Cam asta cred eu că a fost analiza care a dus la această măsură radicală.

Ca să nu mai vorbesc despre votarea din decembrie. Preşedintele Iohannis ne-a spus că se ţine, orice-ar fi. În schimb, tradiţionalul pelerinaj de la Iaşi, de Sfânta Parascheva, pentru prima oară de când ne ştim, s-a anulat. Şi în luarea acestei decizii, deşi nu o pricepem noi, prostimea, analiza a fost impecabilă. La pelerinaj, oamenii s-ar putea contamina călcându-se în picioare pentru o casoletă de sarmale cu mămăliguţă, oferită de pomană. Pe când la vot, e cu totul altceva. Merg răsfiraţi şi în ordine, pentru că nu li să dă nimic de pomană în cabina de vot. Mita electorală le este dusă direct acasă, lăsată la uşă sau în poartă în campania electorală, sau li se dă lună de lună de către primar, sub formă de ajutor social.

Unde mai pui şi chestiunea cu moralul populaţiei. Dorinţele puse la Sfânta Parascheva, nu s-au îndeplinit chiar în totalitate. Au mai existat şi cazuri în care pelerinii au fost dezamăgiţi. Pe când la alegeri… E cu totul altceva. Aţi văzut dumneavoastră vreun politician ales, care să nu-şi fi ţinut sută la sută toate promisiunile făcute electoratului în campania electorală?

Plecând de la aceste analize, am şi eu o propunere. Preşedintele Iohannis ne-a asigurat că în cabina de vot, totul este sub control şi românul nu are cum să se contamineze. Atunci, pentru a eradica boala, n-ar fi mai bine ca românul să nu se mai ducă la spital şi să aştepte prin curte câte o zi întreagă, până să-l bage cineva în seamă? Şi aşa, spitalele sunt pline, iar terapia intensivă în colaps. Să se ducă omul la secţia de votare, unde totul este save. De aceea, cred că ar fi bine să ţinem alegeri mult mai des, măcar acum, în plină pandemie. Poate chiar în fiecare zi. Şi pentru a economisi bani de la buget, nici să nu se mai tipărească buletine de vot şi nici să se confecţioneze ştampile. Să li se spună alegătorilor dinainte cine câştigă. Aşa s-ar evita şi protestele din faţa BES-urilor, unde iarăşi există pericolul de contaminare din cauza aglomeraţiei. Să meargă românul la secţia de votare, să intre în cabină ca să mai scape de presiunea coronavirusului, să-şi tragă sufletul în siguranţă, după care să dea o fugă la sala de pariuri, să lase ce mai are prin buzunare împrumutat de la bancă şi gata! Într-o lună, s-a terminat cu pandemia.

Nu vreţi să analizaţi atent şi propunerea asta, domnule Ludovic Orban?