O rudă a regelui Charles își caută soție. Oferă 50.000 de lire și două castele pentru o tinerică

Sir Benjamin Slade, un aristocrat britanic de 79 de ani, a atras din nou atenția internațională după ce a publicat un anunț matrimonial ieșit din comun. Descendent direct al regelui Charles al II-lea, Slade propune o combinație de lux, responsabilități și criterii stricte pentru femeia care ar accepta să-i devină soție.

Baronetul, proprietar al unui domeniu de 1.300 de acri în Somerset, oferă un salariu anual de 50.000 de lire sterline și acces la două castele impresionante. Însă beneficiile vin cu o listă de cerințe care au stârnit amuzament și uimire în mediul online.

Sir Benjamin a spus că viitoarea soție trebuie să fie suficient de tânără pentru a-i oferi cel puțin doi fii, moștenitori necesari pentru continuarea liniei masculine și administrarea proprietăților familiei. În anunț, baronetul a precizat chiar că trei copii ar fi ideal, dar se mulțumește și cu doi.

Printre criteriile neobișnuite se numără: o înălțime de minimum 1,67 m, interdicția pentru femeile din zodia Scorpion, abținerea de la alcool și droguri, evitarea cititoarelor The Guardian și eliminarea candidatei din țările al căror nume începe cu „I” și are verde în steag (Irlanda, India, Italia, Iran etc.).

De asemenea, viitoarea soție ar trebui să dețină permis auto, permis de port-armă și, ideal, permis de pilot pentru elicopter, pentru a putea administra proprietățile și zona de vânătoare.

Sir Benjamin a făcut referire și la responsabilități sociale și de divertisment: femeia trebuie să fie pricepută în organizarea domestică, dansuri de societate și jocuri precum bridge sau backgammon.

„Dacă ești tânără și rămâi credincioasă religiei, clasei sociale, țării și orientării politice proprii, ai 50% șanse de succes și nu vei ajunge în fața instanței de divorț”, notează aristocratul în anunț.

Dincolo de excentricitate, intenția lui Sir Benjamin are și o motivație financiară: impozitul pe moștenire din Marea Britanie ar putea diminua semnificativ averea sa, iar alegerea unei soții tinere și pregătite ar garanta continuarea liniei familiei și protejarea proprietăților fără pierderi financiare majore.

Sir Benjamin Julian Alfred Slade provine dintr-o familie cu tradiție nobilă, a preluat titlul în 1962 și locuiește la Maunsel House, o proprietate impunătoare din Somerset.

Să aibă cel puțin 20 de ani mai puțin decât el

Minimum 1,67 m înălțime

Să nu fie născută în zodia Scorpion

Să nu consume alcool sau droguri

Să nu fie cititoare a ziarului The Guardian

Să nu fie scoțiance

Să nu fie din țările al căror nume începe cu „I” și are verde în steag (Irlanda, India, Italia, Iran etc.)

Să nu fie din regiuni unde „nu se poartă palton iarna”

Să dețină permis auto și permis de port-armă

Ideal, să aibă și permis de pilot pentru elicopter

Să poată administra două castele și personalul aferent

Să fie capabilă să aibă cel puțin doi fii

Preferabil să aibă capital propriu sau o avere substanțială

Să fie pricepută în dansuri de societate, bridge, backgammon și organizare domestic