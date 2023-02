O prezentatoare de la Antena a trăit o dramă cumplită. Vedeta și-a îngropat soțul chiar de ziua ei

Îndrăgita prezentatoare a trebuit să se pună repede pe picioare după pierderea soțului deoarece avea de crescut un băiețel.

Dramă cumplită pentru o prezentatoare de la Antena

Cu toate că apare mereu cu zâmbetul pe buze și oferă telespectatorilor săi din tot sufletul interviuri de colecție, Florentina Fântânaru ascunde o dramă imensă. Îndrăgita realizatoare a emisiunii „De-a viața ascunselea” a rămas văduvă chiar înainte cu două zile de a împlini vârsta de 37 de ani. Fostul soț al acesteia a pierdut lupta cu un cancer la plămâni extrem de violent.

În ziua în care ar fi trebuit să-și serbeze ziua alături de cei dragi, după cum a mărturisit chiar prezentatoarea TV, și-a condus soțul pe ultimul drum. Fiind o persoană extrem de discretă și preferând să țină viața personală departe de ochii curioșilor, mulți nu au știu prin ce momente dificile trecea și îi trimiteau mesaje de „La mulți ani!”.

„Mi-am dat răgaz. Nu m-am agățat de trecut”

Într-un interviu din 2022, oferit „OK!Magazin” Chiar înainte de ziua ei, Florentina Fântânaru a mărturisit că a reușit să treacă peste tragicul moment.

„Vorbeam mai devreme despre reglarea emoţională. Vindecarea începe cu recunoaşterea problemei. Au fost ani lungi în care mi-am dat răgaz şi am creat perspective. Nu m-am agăţat de trecut, nu m-am hrănit cu amintiri. Am reuşit să dobândesc propria armonie că să pot creşte un copil echilibrat…Dorinţa mea ţine de echilibru, ţine de o preocupare permanentă pentru ceea ce-mi spune inima. Mă bucur pentru fiecare an care trece şi care adaugă trăiri echilibrate. De ziua mea mă voi bucura de omul care am ajuns astăzi, voi pune la cale o călătorie la Festivalul Lalelelor, în Olanda, şi voi ciocni un pahar de şampanie pentru cei 48 de ani, împreună cu cei dragi.”