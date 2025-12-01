O pictură pierdută de Rubens, redescoperită după 400 de ani. A fost vândută pentru o sumă record

O pictură rară semnată de maestrul baroc Peter Paul Rubens, realizată în anul 1613, a reapărut după mai bine de patru secole și a fost vândută recent la o licitație din Franța pentru 2,3 milioane de euro, depășind cu mult estimările inițiale. Opera îl înfățișează pe Iisus Hristos răstignit și este considerată de specialiști o capodoperă a perioadei de maturitate a artistului flamand.

Pictura a fost descoperită anul trecut într-un conac parizian de către licitatorul Jean-Pierre Osenat, în timp ce pregătea proprietatea pentru vânzare. „Este începutul picturii baroce, reprezentând un Hristos răstignit, izolat, luminos și care se detașează vivid pe un cer întunecat și amenințător”, a explicat Osenat, referindu-se la impactul vizual al lucrării.

Casa de licitații estimase inițial prețul tabloului între 1 și 2 milioane de euro, dar licitația a ajuns la suma finală de 2,94 milioane de euro, incluzând comisioanele și taxele pentru cumpărător.

Pictura fusese achiziționată inițial de pictorul francez William-Adolphe Bouguereau în secolul al XIX-lea și a rămas în familia sa timp de mai multe generații. Abia recent a fost autentificată de istoricul de artă german Nils Büttner, specialist în operele lui Rubens

„Rubens picta adesea crucificări, dar rareori îl înfățișa pe Hristos crucificat ca un cadavru pe cruce”, a explicat Büttner, evidențiind caracterul excepțional al operei.

Autenticitatea picturii a fost confirmată prin tehnici moderne, inclusiv imagistică cu raze X și analiza pigmentului, ceea ce a oferit certitudinea necesară pentru includerea acesteia în licitație.

Casa de licitații a subliniat că despre această lucrare se cunoșteau foarte puține informații până acum; singura referință anterioară era o gravură realizată de un coleg al lui Rubens, care sugera existența picturii, fără ca aceasta să fie văzută vreodată public.

Tabloul, cu dimensiunile de 105,5 x 72,5 cm, a fost probabil creat pentru un colecționar privat, nu pentru o biserică, deși Rubens a produs numeroase lucrări religioase pentru instituțiile ecleziastice ale vremii. Experții consideră că redescoperirea sa reprezintă un moment deosebit în lumea artei, aducând în prim-plan un exemplu rar de pictură barocă cu subiect religios profund și dramatic.

Licitația a atras atenția colecționarilor și specialiștilor internaționali, confirmând valoarea extraordinară a unei opere care a rămas ascunsă timp de peste 400 de ani.