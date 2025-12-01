O pictură pierdută de Rubens, redescoperită după 400 de ani. A fost vândută pentru o sumă record
- Emma Cristescu
- 1 decembrie 2025, 12:41
O pictură rară semnată de maestrul baroc Peter Paul Rubens, realizată în anul 1613, a reapărut după mai bine de patru secole și a fost vândută recent la o licitație din Franța pentru 2,3 milioane de euro, depășind cu mult estimările inițiale. Opera îl înfățișează pe Iisus Hristos răstignit și este considerată de specialiști o capodoperă a perioadei de maturitate a artistului flamand.
Pictura a fost descoperită anul trecut într-un conac parizian de către licitatorul Jean-Pierre Osenat, în timp ce pregătea proprietatea pentru vânzare. „Este începutul picturii baroce, reprezentând un Hristos răstignit, izolat, luminos și care se detașează vivid pe un cer întunecat și amenințător”, a explicat Osenat, referindu-se la impactul vizual al lucrării.
Casa de licitații estimase inițial prețul tabloului între 1 și 2 milioane de euro, dar licitația a ajuns la suma finală de 2,94 milioane de euro, incluzând comisioanele și taxele pentru cumpărător.
Cum a fost găsită
Pictura fusese achiziționată inițial de pictorul francez William-Adolphe Bouguereau în secolul al XIX-lea și a rămas în familia sa timp de mai multe generații. Abia recent a fost autentificată de istoricul de artă german Nils Büttner, specialist în operele lui Rubens
„Rubens picta adesea crucificări, dar rareori îl înfățișa pe Hristos crucificat ca un cadavru pe cruce”, a explicat Büttner, evidențiind caracterul excepțional al operei.
Autenticitatea picturii a fost confirmată prin tehnici moderne, inclusiv imagistică cu raze X și analiza pigmentului, ceea ce a oferit certitudinea necesară pentru includerea acesteia în licitație.
Casa de licitații a subliniat că despre această lucrare se cunoșteau foarte puține informații până acum; singura referință anterioară era o gravură realizată de un coleg al lui Rubens, care sugera existența picturii, fără ca aceasta să fie văzută vreodată public.
Un moment deosebit în lumea artei
Tabloul, cu dimensiunile de 105,5 x 72,5 cm, a fost probabil creat pentru un colecționar privat, nu pentru o biserică, deși Rubens a produs numeroase lucrări religioase pentru instituțiile ecleziastice ale vremii. Experții consideră că redescoperirea sa reprezintă un moment deosebit în lumea artei, aducând în prim-plan un exemplu rar de pictură barocă cu subiect religios profund și dramatic.
Licitația a atras atenția colecționarilor și specialiștilor internaționali, confirmând valoarea extraordinară a unei opere care a rămas ascunsă timp de peste 400 de ani.
