Inelul „Mellon Blue”, vândut pentru 25 de milioane de dolari la o licitaţie din Geneva

Inelul „Mellon Blue", vândut pentru 25 de milioane de dolari la o licitaţie din Geneva
Un inel cu un diamant albastru de 9,51 carate, care a aparținut filantropei Rachel „Bunny” Mellon, o aristocrată apropiată de Fosta Prima Doamnă a Statelor Unite, Jacqueline Kennedy, a fost vândut într-o licitație de la Geneva, pentru prețul de 25 de milioane de dolari, potrivit unui anunțt făcut de casa de licitații Christie's.

Inelul are o formă de pară și un diamant albastru imens

Diamantul în formă de pară, fără defecte interne, a fost montat la vârful unui inel cu design spiralat. Piatra poartă numele „Mellon Blue”, după fosta sa proprietară, care a purtat-o ca pandantiv.

Christie's a declarat că acesta a fost cel mai mare preț plătit vreodată pentru un diamant colorat la o licitație. Recordul mondial pentru un diamant albastru este deținut de „Oppenheimer Blue”, care a fost vândut cu peste 57 de milioane de dolari la Geneva, în 2016.

Inelul a fost vândut în 2014 pentru 32,6 milioane de dolari

Diamantul „Mellon Blue” a fost vândut în 2014 pentru prețul de 32. 6 milioane de dolari. Acesta a făcut parte ulterior timp de decenii din colecția privată a lui Mellon, notează Christie's.

Inelul cu diamant „Mellon Blue”

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

Max Fawcett, șeful global al secțiunii de bijuterii la Christie's, a declarat că Mellon Blue se deosebește de majoritatea pietrelor moderne, care au fost modificate pentru a le îmbunătăți culoarea. Licitația face parte din primele două zile de vânzări de bijuterii de la Geneva, urmate miercuri de prezentarea diamantului roz „Glowing Rose” la Sotheby's.

Cine a fost Rachel „Bunny” Mellon

Rachel „Bunny” Mellon, horticultoare autodidactă, provenea dintr-o familie bogată și s-a căsătorit cu un membru al familiei Mellon, cunoscută în domeniul bancar. Ea a fost cunoscută pentru colecțiile sale de artă și bijuterii și pentru implicarea în proiecte culturale și filantropice.

Una dintre realizările sale notabile a fost reproiectarea Grădinii de trandafiri a Casei Albe în timpul administrației Kennedy. Grădina a fost renovată ulterior în 2025, păstrând importanța intervenției sale în peisajul Casei Albe.  Melllon a murit în  2014 după ce a trăit o viață lungă , la vârsta de 103 ani.

