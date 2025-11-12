Inelul „Mellon Blue”, vândut pentru 25 de milioane de dolari la o licitaţie din Geneva

Un inel cu un diamant albastru de 9,51 carate, care a aparținut filantropei Rachel „Bunny” Mellon, o aristocrată apropiată de Fosta Prima Doamnă a Statelor Unite, Jacqueline Kennedy, a fost vândut într-o licitație de la Geneva, pentru prețul de 25 de milioane de dolari, potrivit unui anunțt făcut de casa de licitații Christie's.

Diamantul în formă de pară, fără defecte interne, a fost montat la vârful unui inel cu design spiralat. Piatra poartă numele „Mellon Blue”, după fosta sa proprietară, care a purtat-o ca pandantiv.

Christie's a declarat că acesta a fost cel mai mare preț plătit vreodată pentru un diamant colorat la o licitație. Recordul mondial pentru un diamant albastru este deținut de „Oppenheimer Blue”, care a fost vândut cu peste 57 de milioane de dolari la Geneva, în 2016.

Diamantul „Mellon Blue” a fost vândut în 2014 pentru prețul de 32. 6 milioane de dolari. Acesta a făcut parte ulterior timp de decenii din colecția privată a lui Mellon, notează Christie's.

Max Fawcett, șeful global al secțiunii de bijuterii la Christie's, a declarat că Mellon Blue se deosebește de majoritatea pietrelor moderne, care au fost modificate pentru a le îmbunătăți culoarea. Licitația face parte din primele două zile de vânzări de bijuterii de la Geneva, urmate miercuri de prezentarea diamantului roz „Glowing Rose” la Sotheby's.

Rachel „Bunny” Mellon, horticultoare autodidactă, provenea dintr-o familie bogată și s-a căsătorit cu un membru al familiei Mellon, cunoscută în domeniul bancar. Ea a fost cunoscută pentru colecțiile sale de artă și bijuterii și pentru implicarea în proiecte culturale și filantropice.

Una dintre realizările sale notabile a fost reproiectarea Grădinii de trandafiri a Casei Albe în timpul administrației Kennedy. Grădina a fost renovată ulterior în 2025, păstrând importanța intervenției sale în peisajul Casei Albe. Melllon a murit în 2014 după ce a trăit o viață lungă , la vârsta de 103 ani.