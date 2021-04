Reprezentanții marilor lanțuri comerciale s-au întâlnit, miercuri, cu oficialii Prefecturii Capitalei, pentru a analiza cât de eficientă este închiderea magazinelor la ora 18 în weekend. S-a ajuns la concluzia că în multe locuri s-a creat o aglomerație chiar mai mare. Măsurile de siguranță nu au putut fi respectate, potrivit Știrile Pro TV.

Fiecărui client al hypermarketurilor îi va fi alocat un spațiu de 7 metri pătrați

O propunere enunțată în cadrull întâlnirii a fost afișarea la intrare a numărului maxim de clienți care pot fi în magazin simultan. Accesul ar putea fi limitat cu ajutorul unui contor sau al coșurilor disponibile, care vor fi mai puține. Alte propuneri sunt așteptate până joi.

La finalul întâlnirii, participanții au decis la unison că trebuie luate măsuri suplimentare pentru a limita îmbulzeala din magazine. Astfel, fiecărui client al hypermarketurilor îi va fi alocat un spațiu de 7 metri pătrați. În magazinele mici clienții trebuie să stea la minimum doi metri unul de celălalt.

„Clienții să fie informați care este capacitatea fiecărui magazin, indiferent că este mare sau mic. Am tras concluzia că anumite magazine fac lucrul ăsta, alte magazine nu. Cei mici, de regulă, nu au reușit să facă lucrul ăsta, dar urmează să se întâmple. Știți că s-a discutat despre coșuri. Unele magazine, în special cele mici, ar putea să prefere o astfel de soluție, magazinele mari au obiecțiuni”, a declarat Alin Stoica, prefectul Capitalei.

Măsura a fost însă aplicată deja voluntar de anumiți retaileri. Reprezentanții magazinelor precizează că există un regulament intern care spune câte coșuri sau cărucioare trebuie să aibă fiecare magazin, în funcție de suprafață. De exemplu, într-un hypermarket de aproximativ 8.000 de metri pătrați au fost puse la dispoziția clienților 500 de coșuri și cărucioare. Alte 500 au rămas însă blocate.

Reprezentanții magazinelor atrag atenția că programul redus amplifică riscul de infectare cu SARS-CoV-2

În prezent, în localitățile unde incidenţa cazurilor este cuprinsă între 4 și 7,5 cazuri la mia de locuitori, închiderea magazinelor la ora 18 și carantina de noapte, care începe la ora 20.00, se aplică doar în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Este și exemplul Capitalei. În schimb, în localitățile unde incidența cazurilor depășește 7,5 aceste măsuri se aplică și în timpul săptămânii.

Clientă: „Am mers până în ora 18. Am fost, am cumpărat ce am avut nevoie.”

Reporter: „Dvs lucrați?”

Clientă: „Nu, tocmai de-asta am și avut timp. Pentru noi nu este un impediment.”

Reporter: „Aveți timp să cumpărați?”

Clientă: „Ne facem.”

Reporter „Lucrați?”

Clientă: „Da, până la ora 2.”

Alți cetățeni, în schimb, nu s-au putut încadra în acest interval și au stat la cozi în fața benzinariilor, al căror program nu a fost afectat.

„Credem că oricâte măsuri noi sau eforturi am face în continuare, nu pot compensa problema fundamentală care rămâne intervalul orar extrem de restrâns”, a precizat George Bădescu, directorul Asociației Marilor Rețele Comerciale din România:

Reprezentanții marilor lanțuri de magazine atrag atenția că noile măsuri de restricție amplifică riscul de infectare. „Măsurile care reduc orele de funcționare, măsurile care într-un fel sau altul, deși binevoitoare, nu fac altceva decât să mărească aglomerația în magazine, nu au cum să fie bune”, spune Gabriel Pâslaru, purtătorul de cuvânt al unui retailer: