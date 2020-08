Tot mai multe localități din județe ca Arad sau Argeș, unde numărul cazurilor de coronavirus noi a explodat, sunt plasate în carantină de autorități. S-a ajuns chiar în situația în care localitățile respective s-au trezit izolate și carantinate de la prima oră a dimineții, fără să fie avizate în acest sens de DSP, oficial carantina urmând să în vigoare în seara zilei respective.

Au fost semnalate cazuri în care rude venite în vizită sau persoane ajunse în localitățile respective cu diverse probleme s-au trezit blocate acolo. Această situație a stârnit revolta edililor locali, spre exemplu primarul comunei Dârmănești din județul Argeș, Emilian Ciolan, care susține că este o decizie politică.

„Aseară la ora 19.45 am fost anunțat de către șeful de la ISU că la ora 21.30 va fi întrunită ședința comitetului de urgență pentru carantinarea comunei Dârmănești, Bălilești și Țiţești. Am ajuns la ora 21, dar începuse deja. În timpul ședinței pe Țițeşti l-a scos, că e liberal (n.r. primarul). Am rămas eu, că sunt PSD-ist. Este o chestiune politică. Nu știu cine sunt cei 12 bolnavi. I-am cerut la directoarea de la DSP, mi-a spus doar trei”, declară Emilian Ciolan.

Acesta a precizat că prefectul Emanuel Soare este vinovat de ceea ce se întâmplă. „Prefectul nu trebuie să aibă coloratură politică sub nicio formă. El trebuie să ţină şi cu cel care e de la PNL şi PSD…” a zis Emilian Ciolan. Edilul a declarat că va aplica ordinul DSU (n.r. – Departamentul pentru Situații de Urgență) şi va lua toate măsurile ce se impun.

În replică, prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a declarat presei că măsura a fost luată în condiţiile în care judeţul se află pe un trend crescător al persoanelor confirmate pozitiv.

„Este vorba de localităţile Bălileşti şi Dârmăneşti, intrate în carantină. În prima avem 20 de cazuri confirmate, iar în cea de-a doua 12 cazuri. Am depăşit indicatorul de 3 cazuri la mia de locuitori. Este o presiune fantastică şi pe spitale, unde locurile sunt epuizate. E greu mai găsim câte un loc pentru un pacient cu COVID”.

Alte localități din Argeș, în pericol de carantinare

Potrivit prefectului Emanuel Soare, comuna Bălileşti are incidenţă la 1000 de locuitori de 5.4. Nivelul de alertă la care se poate carantina este 3.0. Acesta a anunţat că mai multe localităţi din judeţ se află în situaţia de a fi instituită măsura carantinării zonale precizând că toate localităţile vor fi evaluate.

Aceste incidente au loc la puțin timp după ce Primăria comunei Gornet, din județul Prahova, a cerut în instanță anularea ordinului emis de secretarul de stat Raed Arafat prin care localitatea a fost plasată în carantină, solicitând despăgubiri de la DSU în valoare de 4 milioane de euro.

Vineri seară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Arad a decis să pună în carantină patru localităţi în care există focare de COVID-19: Gurahonţ, Bonţeşti, Seleuş şi Moroda. Măsura a fost confirmată sâmbătă dimineaţă printr-un ordin al DSU și intră în vigoare sâmbătă, după publicarea în Monitorul Oficial.

„Propunerea carantinării acestor localităţi a fost făcută de Direcţia de Sănătate Publică Arad, în urma creşterii numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar CJSU a aprobat măsura. Carantina a intrat în vigoare de astăzi, când a fost emis un ordin de către şeful DSU, domnul Raed Arafat”, a declarat sâmbătă prefectul judeţului Arad, Gheorghe Stoian, citat de Agerpres.

De la începutul pandemiei, în judeţul Arad au fost depistate infectate cu noul coronavirus 1.045 de persoane, iar 83 au decedat. Doar în ultimele trei săptămâni, 327 de persoane au fost confirmate bolnave de COVID-19.