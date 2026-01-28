O nouă lovitură dată de PRO TV. Evenimentul sportiv care se va vedea pe Voyo

PRO TV a reușit să facă o achiziție importantă pe piața evenimentelor sportive din România. Postul TV a cumpărat drepturile de difuzare ale Euroliga de baschet, cea mai importantă competiție de profil de pe „Bătrânul Continent”. Iar meciurile vor fi difuzate pe platforma Voyo.

Debutul transmisiunilor va fi joi, 29 ianuarie. Sezonul 2025-2026 propune un spectacol total, cu meciuri decisive, rivalități istorice și cele mai mari nume ale baschetului european. Locul unde pasionații de baschet pot trăi integral spectacolul Euroligii, oriunde și oricând.

De-a lungul timpului, parchetul Euroligii a fost scena pe care au strălucit jucători excepționali precum Luka Dončić, Nikola Mirotić, Vasilije Micić, Shane Larkin sau Sergio Llull, nume care au transformat competiția într-un reper absolut de performanță și spectacol”, au anunțat reprezentanții postului într-un comunicat.

Play-off-ul Euroligii va începe la data de 28 aprilie. „Cele opt echipe calificate, primele șase din sezonul regulat și cele două câștigătoare din play-in, vor disputa patru serii de tip „cel mai bun din cinci meciuri”.

În ultima perioadă, PRO TV a reușit să achiziționeze pentru platforma Voyo meciurile din Premier League, cel mai vizionat campionat de fotbal din lume, pierdute de Digi Sport. De asemenea, mai sunt difuzate partide din campionatul Franței sau Ligue 1.

Mari discuții în spațiul public au apărut după ce Campionatul European de Handbal masculin, aflat în desfășurare, la care a participat și naționala României, s-a putut vedea doar contra cost, pe Voyo.

Problema a ajuns, în urma numeroaselor sesizări pe masa CNA. „Ptrivit Hotărârii Guvernului nr. 47/2003, meciurile de handbal ale echipelor naționale ale României nu sunt incluse pe lista evenimentelor de importanță majoră care trebuie să fie accesibile gratuit publicului. Prin urmare, acestea pot fi transmise contra-cost, dacă nu limitează accesul unei părți importante a publicului (70% din populația recenzată a României)”, au răspuns reprezentanții instituției