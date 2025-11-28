Monden

O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio chiar înainte de sărbători

O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio chiar înainte de sărbători
Relația dintre cântărețul Bogdan Mocanu și iubita lui, Iasmina, a ajuns din nou la final, după ce cuplul mai trecuse printr-o despărțire în urmă cu câteva luni. Chiar dacă păreau că și-au depășit problemele și au sărbătorit în noiembrie opt luni de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Bogdan Mocanu și Iasmina s-au despărțit din nou

Cei care urmăresc activitatea lor pe rețelele de socializare au observat semnele despărțirii: Mocanu și Iasmina și-au dat unfollow reciproc, iar artistul a început să posteze pe conturile sale melodii cu mesaje triste. Într-un live recent pe TikTok, Iasmina nu l-a menționat deloc pe Bogdan, confirmând distanțarea dintre ei.

A plecat la familia ei

Bruneta s-a întors la familia ei, după ce locuiau împreună, și a precizat că va petrece timpul în vizite la rudele din Brașov și Craiova, alături de sora și mama sa.

Acesta nu este primul episod de acest fel în relația lor, însă ultima împăcare dădea impresia că totul se așează între ei. Cu toate acestea, tensiunile au reapărut, ducând la noua despărțire.

Nu e pentru prima dată

În urmă cu aproximativ două luni, Mocanu recunoștea public că ei au traversat o perioadă dificilă, în care au luat decizii importante pentru relația lor.

„A fost o perioadă în care ne-am pus ordine în priorități, în ceea ce privește relația, pentru că a trebuit să ne dăm seama, să ne reamintim că noi suntem actorii principali și că oricine altcineva din jurul nostru poate avea rolul doar de observator și atât. A fost un test pentru relația noastră, un test pe care l-am trecut”, declara artistul.

Cu toate acestea, testul recent nu a fost depășit, iar cei doi au ales să continue separat, lăsând fanii să urmărească evoluția vieții lor personale pe rețelele sociale. De data aceasta, cei doi n-au vorbit despre motivul despărțirii.

