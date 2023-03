O nouă „cortină de fier” coboară la granița Rusiei. Finlanda își securizează granițele pe o lungime de 200 de kilometri

Autoritățile din Finlanda au demarat lucrările de construcție a unui gard metalic care se va întinde de-a lungul a 200 de kilometri, la granița cu Rusia. Decizia autorităților finlandeze vine în contextul războiului din Ucraina, dat fiind că frontierele țării sunt protejate, în prezent, doar cu bariere din lemn, menite să împiedice deplasarea animalelor.

Noua investiție, în gardul metalic, o cortină de fier, în sensul propriu, se derulează sub forma unui proiect pilot la trei kilometri distanță de oraşul Imatra, situat în sud-estul Finlandei. Şantierul a fost deschis marţi, 28 februrarie, prin amenajarea terenului. În acest sens, s-au făcut mai multe tăieri de pădure, iar lucrările vor continua pentru a permite construirea unui drum şi instalarea unei bariere, au anunțat grănicerii într-un comunicat.

În total, Finlanda preconizează să ridice 200 de kilometri de barieră, un şantier vast, a cărui costuri sunt estimate la estimate la 380 de milioane de euro. Construirea acestui gard este prevăzută să se desfășoare în perioada 2023 – 2025, în sud-estul Finlandei, în partea cea mai densă a frontierei sale de 1.340 de kilometri cu Rusia.

Barierele metalice, cu înălţimea de trei metri, urmează să fie acoperite cu sârmă ghimpată, iar în locuri considerate sensibile urmează să fie instalate camere cu vedere pe timp de noapte, lămpi şi difuzoare. Ultima fază a lucrărilor urmează să fie finalizată în 2026.

Finlanda este un stat candidat la aderarea la NATO și se teme că Rusia ar putea folosi migranţi pentru a exercita presiuni și provocări la graniță. Finlanda a modificat în iulie, anul trecut, legea grănicerilor în vederea facilitării construcției unor bariere mai solide. Frontierele finlandeze sunt securizate în prezent cu bariere uşoare de lemn, concepute să împiedice deplasarea vitelor.

În septembrie, mai multe mii de cetățeni ruşi, care fugeau de recrutare în țara lor, au venit în valuri în Finlanda. Valul migraționist s-a declanșat după anunţul lui Vladimir Putin cu privire la mobilizarea unor rezervişti, cu scopul întăririi forțelor combatante din Ucraina.

Și alte țări care se învecinează cu Federația Rusă, precum Estonia, Letonia şi Polonia, au în vedere măsuri de sporire a nivelului de securitate la frontiere.

