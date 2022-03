Sursa: New York Post

O nouă carte scoate la iveală tensiunile dintre Kamala Harris și Prima Doamnă a SUA

O carte nouă susține că relația de lucru dintre președintele Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris ar putea să nu fie ceea ce pare. În This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future, autorii Jonathan Martin și Alex Burns detaliază presupusa tensiune dintre Harris și Prima Doamnă, Jill Biden.