O nouă carte dezvăluie detalii interesante din viața lui Trump: “Navele rusești erau mai frumoase ca cele americane”

Nemulțumirile lui Trump

Esper, a cărui nouă carte „A Sacred Oath” urmează să fie lansată marți, a dezvăluit dezgustul președintelui față de designul navelor marinei, potrivit unui extras publicat de The Hill. Potrivit lui Esper, Trump s-a plâns în „mai multe ocazii” în privat că navele Marinei „arată urât” și a spus că omologii lor din Rusia și Italia arată „mai frumos, mai elegant, ca o navă adevărată”.

Răspunzând la nemulțumirile lui Trump, Esper a susținut că a apărat Marina și a spus că navele acesteia „sunt construite pentru a lupta și a câștiga, nu pentru a câștiga concursuri de frumusețe; noi premiem funcția în detrimentul formei”. „Asta nu l-a mulțumit”, a spus Esper, descriind reacția lui Trump la respingerea sa.

Citând cartea, The New York Times a raportat vineri că Trump a sugerat odată ca SUA să lanseze rachete în Mexic pentru a „distruge laboratoarele de droguri”. Potrivit The Times, Esper a scris despre modul în care Stephen Miller, un fost consilier principal la Casa Albă al lui Trump, a vrut să defileze cu capul liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, ca un avertisment pentru alți teroriști. Esper a scris că i-a spus lui Miller că un astfel de act ar fi o „crimă de război”.

Împușcarea protestatarilor

Un alt extras din cartea lui Esper, publicată de Axios pe 2 mai, detalia modul în care Trump a întrebat oficialii dacă era posibil să-i „împuște” pe cei care protestează împotriva uciderii lui George Floyd din mai 2020. Alți oficiali din epoca Trump – inclusiv fostul procuror general William Barr și fostul secretar de presă a Casei Albe Stephanie Grisham – au lansat amintiri din culisele administrației Trump.

Cartea lui Grisham, intitulată „Voi răspunde la întrebările tale acum: Ce am văzut la Casa Albă Trump”, include povești precum modul în care Trump și-a purtat machiajul în timpul unui discurs în Arabia Saudită și un exemplu în care ea descrie Casa Albă a lui Trump ca fiind „o mașină clovn în flăcări care rulează cu viteză într-un depozit plin de artificii”, potrivit Business Insider.