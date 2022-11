O nouă apariție a lui Vladimir Putin. Detaliul pe care l-au observat specialiștii. Nu mai arată ca în trecut

Fiecare apariţie publică a lui Vladimir Putin, tot mai rară în ultimele luni, este analizată de specialiști.La ultimul eveniment, liderul de la Kremlin este livid și „se ancorează” puternic de scaun cu mâna stângă, semn că problemele de sănătate și-au spus cuvântul.

Putin a fost filmat de presa de la Moscova în timpul unei întâlniri pe care a avut-o la Kremlin, în cursul zilei de 22 noiembrie, cu președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel Bermudez, aflat în Rusia pentru o vizită oficială. Cei doi au participat la dezvelirea unei statui a lui Fidel Castro amplasată în districtul Sókol, din nord-vestul capitalei Rusiei, dar liderul de la Kremlin se mișca din ce în ce mai greu.

Ofiţer britanic de informaţii: „Vladimir Putin este cu adevărat grav bolnav”. Şi agenții ruși „cred că Putin este bolnav în faza terminală”. Liderul de la Kremlin a fost nevoit să se țină de scaun pentru a își păstra echilibrul.

În timpul discuției cu Miguel Diaz-Canel Bermudez, Putin a evocat figura dictatorului Fidel Castro, pe care l-a numit „o operă de artă, mereu în mișcare, dinamic”.

This is what #Putin looks like now – not a well man, this version of him. Video from Ria Novosti from the meeting with @DiazCanelB on Tuesday. He should go to Cuba for some sun. NB @JuliaDavisNews pic.twitter.com/nnGAuArhCl

— Svitlana Pyrkalo (@pyrkalo) November 23, 2022