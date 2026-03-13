O noapte în „biroul războiului”. Cum lovesc operatorii ucraineni cu drone pozițiile rusești

Utilizarea dronelor a devenit una dintre caracteristicile definitorii ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Pe front, aeronavele fără pilot sunt folosite pentru recunoaștere, supraveghere și atacuri asupra echipamentelor și pozițiilor militare.

Un reportaj video realizat de jurnaliștii de la Kyiv Independent oferă o privire din interior asupra modului în care operează una dintre unitățile de elită de drone ale armatei ucrainene. Reporterii Kollen Post și Nick Allard au petrecut o noapte alături de o echipă de operatori din unitatea Nemesis, în timp ce aceștia desfășurau misiuni de bombardament asupra pozițiilor rusești.

Potrivit materialului publicat, echipa de drone operează într-un spațiu care seamănă mai degrabă cu un birou tehnic decât cu un post de luptă tradițional. De aici, operatorii controlează dronele și coordonează atacurile asupra țintelor identificate pe linia frontului.

Reportajul arată cum militarii monitorizează imaginile transmise în timp real de aparatele fără pilot și pregătesc lansarea încărcăturilor explozive asupra obiectivelor militare rusești. În timpul operațiunilor, echipa urmărește fiecare etapă a zborului, de la decolare până la momentul impactului.

În material se menționează că „războiul cu drone a devenit una dintre tehnologiile definitorii ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, iar aceste sisteme sunt utilizate pentru a lovi poziții de artilerie, vehicule sau infrastructură militară aflate în spatele liniei frontului.

Unitatea Nemesis face parte din structura Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale armatei ucrainene. Brigada 412 Nemesis este specializată în utilizarea dronelor pentru lovirea țintelor militare, detectarea pozițiilor inamice și coordonarea operațiunilor de pe front.

Această unitate a evoluat în timpul războiului, fiind formată inițial ca batalion în 2023 și extinsă ulterior până la nivel de brigadă.

Dronele utilizate de operatorii Nemesis sunt capabile să transporte explozivi și să execute atacuri asupra echipamentelor militare, inclusiv sisteme de artilerie sau apărare antiaeriană.

O parte importantă a operațiunilor prezentate în reportaj are loc pe timp de noapte. Dronele grele folosite de unitate pot transporta încărcături explozive și sunt capabile să zboare la distanțe de peste 20 de kilometri, în funcție de configurație și misiune.

În imaginile surprinse de jurnaliști, operatorii urmăresc monitorul pe care apar coordonatele țintei și momentul exact al lansării bombei. Atacul este confirmat prin imaginile transmise de cameră, iar echipa pregătește imediat următoarea misiune.

Conform materialului video, misiunile sunt repetate de mai multe ori într-o singură noapte, în funcție de condițiile meteo și de activitatea detectată pe front.

Dronele au devenit un instrument central în strategia militară a Ucrainei, fiind folosite atât pentru supraveghere, cât și pentru atacuri directe asupra echipamentelor sau pozițiilor rusești. Diverse unități specializate operează astfel de sisteme pe întregul front, contribuind la identificarea și lovirea țintelor militare.

În ultimii ani, armata ucraineană a investit în dezvoltarea și integrarea acestor tehnologii, iar dronele sunt utilizate în misiuni care variază de la recunoaștere până la lovituri de precizie asupra infrastructurii militare.

Materialul realizat de Kyiv Independent oferă o imagine directă asupra modului în care aceste echipe operează zilnic și asupra rolului pe care dronele îl joacă în desfășurarea conflictului.