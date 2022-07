O navă sub pavilion moldovenesc, lovită de o rachetă rusească. Petrolierul s-ar fi scufundat în Marea Neagră

Ucrainenii afirmă că nava a fost lovită de două ori până acum, de la începutul invaziei asupra Ucrainei, din 24 februarie, prima rachetă fiind lansată la scurtă vreme după declanșarea agresiunii militare, rușii utilizând o navă de război pentru atac. La acel moment, Republica Moldova a transmis faptul că la bordul navei sale se afla un echipaj rusesc, doi dintre membrii săi suferind răni grave.

Din acel moment, nava a plutit în derivă, cu resturi de motorină la bordul său și fără echipaj, susține armata ucraineană. A doua lovitură a rușilor a dus la scufundarea navei sub pavilion moldovenesc, provocând scurgeri mari de petrol, spun ucrainenii, invocând drept probe imaginile surprinse prin satelit.

Comandamentul Operațional „Sud” spune că scufundarea navei reprezintă „ o bombă cu ceas” pentru mediu.

**OSINT***

Satellite image confirms that tanker Millennium Spirit was hit yesterday off #Odessa. This ship was already a floating wreck after being attacked month ago.

Unclear why #Russia would attack this again, possibly by mistake #OSINT pic.twitter.com/pSKr6kt9ki

— H I Sutton (@CovertShores) July 8, 2022