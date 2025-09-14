O meserie nouă recunoscută în România. Se poate obține diplomă acreditată
- Bianca Ion
- 14 septembrie 2025, 20:52
Ministerul Muncii a introdus în nomenclator o nouă meserie: îngrijitor de animale de companie. Cei interesați vor putea urma cursuri acreditate, unde vor învăța atât metode de gestionare a câinilor dificili, cât și tehnici de prim ajutor pentru patrupede. „Am observat o creștere semnificată a cererii, mai ales la cățelușii de talie mică care nu fac foarte bine față vieții de hotel”, a declarat pentru Pro TV Monica Toader, jurist de profesie, care practică deja această activitate în timpul liber.
Meseria, reglementată prin cursuri acreditate
Oficializarea acestei ocupații aduce pentru prima dată un cadru reglementat pentru cei care doresc să profeseze. Structura și metodologia programelor de formare vor fi stabilite în perioada următoare, astfel încât viitorii îngrijitori să dobândească abilități standardizate. În lipsa unor reguli clare, până acum, mulți prestatori activau fără evidență oficială.
Înregistrarea activității și alternative de plată
Autoritățile îi încurajează pe cei care lucrează deja în domeniu să își înregistreze activitatea. Centrele și hotelurile pentru animale au angajați oficiali, cu contracte de muncă, iar persoanele fără un alt loc de muncă pot fi remunerate prin tichete destinate activităților casnice. Măsura este văzută ca o modalitate de a aduce ordine într-un sector aflat în creștere, dar care funcționa parțial în zona gri.
Cât costă serviciile pentru patrupede
Prețurile pentru îngrijirea câinilor variază în funcție de talie și de perioada de ședere. În medie, tarifele se situează între 40 și 100 de lei pe zi, iar pentru perioade mai lungi sunt aplicate reduceri. O alternativă tot mai solicitată este îngrijirea la domiciliul animalului, unde costul mediu este de aproximativ 90 de lei pe zi și include două vizite zilnice, precum și plimbarea câinelui, conform ofertelor publicate online.
În ultimele săptămâni, discuțiile privind animalele de companie și includerea lor la cheltuielile de întreținere au devenit un alt subiect sensibil în cadrul asociațiilor de proprietari. În lipsa unei reglementări clare, unele asociații au decis să perceapă taxe suplimentare pentru câini și pisici, pe motiv că aceștia folosesc indirect spațiile comune sau generează costuri suplimentare de curățenie. Măsura este însă contestată de numeroși proprietari, care atrag atenția că legislația actuală nu prevede obligativitatea declarării animalelor la întreținere, iar astfel de taxe pot fi considerate abuzive.
Proiectul legislativ aflat acum în dezbatere urmărește să clarifice acest aspect și să elimine interpretările diferite de la un bloc la altul. Inițiatorii subliniază că animalele de companie nu pot fi asimilate locatarilor și, prin urmare, nu ar trebui incluse în calculele oficiale pentru cheltuielile comune. În schimb, responsabilitatea reală a proprietarilor de animale ar trebui să se limiteze la respectarea normelor de igienă și la prevenirea eventualelor neplăceri pentru vecini. Astfel, documentul propune un cadru legislativ mai echilibrat, care să protejeze atât drepturile proprietarilor de animale, cât și buna funcționare a comunităților de locatari.
