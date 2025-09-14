O meserie nouă recunoscută în România. Se poate obține diplomă acreditată

Ministerul Muncii a introdus în nomenclator o nouă meserie: îngrijitor de animale de companie. Cei interesați vor putea urma cursuri acreditate, unde vor învăța atât metode de gestionare a câinilor dificili, cât și tehnici de prim ajutor pentru patrupede. „Am observat o creștere semnificată a cererii, mai ales la cățelușii de talie mică care nu fac foarte bine față vieții de hotel”, a declarat pentru Pro TV Monica Toader, jurist de profesie, care practică deja această activitate în timpul liber.

Oficializarea acestei ocupații aduce pentru prima dată un cadru reglementat pentru cei care doresc să profeseze. Structura și metodologia programelor de formare vor fi stabilite în perioada următoare, astfel încât viitorii îngrijitori să dobândească abilități standardizate. În lipsa unor reguli clare, până acum, mulți prestatori activau fără evidență oficială.

Autoritățile îi încurajează pe cei care lucrează deja în domeniu să își înregistreze activitatea. Centrele și hotelurile pentru animale au angajați oficiali, cu contracte de muncă, iar persoanele fără un alt loc de muncă pot fi remunerate prin tichete destinate activităților casnice. Măsura este văzută ca o modalitate de a aduce ordine într-un sector aflat în creștere, dar care funcționa parțial în zona gri.

Prețurile pentru îngrijirea câinilor variază în funcție de talie și de perioada de ședere. În medie, tarifele se situează între 40 și 100 de lei pe zi, iar pentru perioade mai lungi sunt aplicate reduceri. O alternativă tot mai solicitată este îngrijirea la domiciliul animalului, unde costul mediu este de aproximativ 90 de lei pe zi și include două vizite zilnice, precum și plimbarea câinelui, conform ofertelor publicate online.