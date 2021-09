O mașină din coloana premierului Cîțu implicată într-un accident. Autoturismul era condus de un SPP-ist

La momentul accidentului, Florin Cîţu se afla în sediul Prefecturii Vâlcea, discutând cu jurnaliștii.

Mașina din coloana oficială a plecat pentru alimentare, iar la întoarcerea la sediul Prefecturii a avut loc o ușoară tamponare în care a fost implicată mașina condusă de șoferul SPP. Conform informațiilor, mașina implicată în accidentul rutier nu este cea cu care circulă premierul.

Florin Cîțu a declarat la conferința de presă că nu a fost informat despre acest incident, dar că va cere explicații. Șeful Executivului a fost la Vâlcea, în cadrul campaniei electorale înainte de alegerile interne din PNL, care vor avea loc pe 25 septembrie, la Romexpo, scrie Libertatea.

Premierul a comentat rezultatul alegerilor din USR PLUS

Cîţu a comentat, joi, la Râmnicu Vâlcea, rezultatul alegerilor din USR PLUS, afirmând că este o „penalizare” pentru cei care au scos acest partid de la guvernare.

„În aceea ce priveşte alegerile de la USR PLUS, eu nu văd aici o surpriză, este clar că este o penalizare pentru cei care au scos de la guvernare USR PLUS şi s-au alăturat celor de la AUR. Aşa văd eu lucrurile”, a spus Florin Cîţu, atunci când a fost întrebat cum comentează rezultatul primului tur al alegerilor pentru conducerea USR PLUS.

El a reafirmat că liberalii nu se vor ruga de USR PLUS să revină în coaliţia de guvernare.

„V-am spus că de luni vor discuta cu mine ca preşedinte al PNL, iar noi nu ne vom ruga de USR PLUS să vină la guvernare”, a declarat Cîţu.

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a obţinut cele mai multe voturi în turul întâi al alegerilor desfăşurate online pentru şefia partidului.

Copreşedinţii USR PLUS Dacian Cioloş şi Dan Barna merg în turul al doilea al alegerilor pentru şefia partidului, a anunţat, joi, purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Ionuţ Moşteanu. Potrivit acestuia, Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna – 14.404 voturi (43,9%), iar Irineu Darău are 3.300 de voturi (10,1%).