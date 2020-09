„Pur şi simplu am răspuns întrebării unei persoane care m-a întrebat cât am pensia”, a explicat cântăreţul care a fost atacat pe reţelele de socializare de utilizatorii care nu au apreciat lamentările sale pentru cifra primită. „Nu văd care e problema. Lumea îmi spune cuvinte urâte, pe reţelele de socializare găseşti de toate, eu n-a făcut nimic nimănui”.

Al Bano se dedică în acest moment familiei şi unui program în Spania. Muzica este în stand-by: „Nu sunt inspirat de nimic, poate de o mare tristeţe. Iar să cânt despre tristeţe nu-mi face deloc bine. Am făcut-o în trecut, acum încerc să evit. Trăiesc un moment de pauză. Ce muzică e de făcut astăzi? Este momentul rap-ului, ce altceva? Lăsând la o parte rapul, când aud ce cântă, simt un fel de uşurare interioară, violentă. Să-i lăsăm să facă ce vor…Mi-e dor să mă întorc la San Remo, am un cont deschis cu San Remo. Dacă totul merge aşa cum zic eu…”.

Neagă orice zvon cu privire la căsătoria sa

Ar putea fi un Festival la orizont,dar în mod sigur nu se pune problema unei nunţi: „În vara asta toţi dădeau sigură căsătoria mea. Eu habar n-aveam. N-am în program ceva de felul ăsta în următorii 30 de ani. Mă simt bine cu Loredana şi gata. Este inteligentă, mi-a dăruit doi copii, am avut probleme dar am ştiut să le rezolvăm. Avem doi copii împreună, eu nu distrug aşa repede familile. Important este să fie o căsătorie ca o uniune de gânduri, de acţiuni. Şi cu Romina am trăit o perioadă foarte frumoasă, fantastică. Aş mai trăi-o o dată, acum suntem prieteni şi asta deja înseamnă ceva foarte mult. Trebuie să acceptăm ceea ce ne oferă viaţa”, Huffigtonpost.