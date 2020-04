View this post on Instagram

@albano_carrisi improvvisa una canzone per medici e operatori sanitari impegnati nel covid Hospital del Policlinico. Per non esporre i propri cari al rischio contagio hanno scelto da alcune settimane di stare lontani dalle proprie famiglie e sono stati ospitati nel @hihotelbari Grazie! #policlinicodibari #polibari2020 #salute #sanità #sanitàsocial #covid19 #coronavirus #coronavirusitalia #iorestoincorsia #albano #bari